LECCE – Chevanton: “Immediato l’affetto della gente per me. Avrei voluto finire qui la carriera”

A margine di un’iniziativa organizzata da planetwin e Operazione Nostalgia, Ernesto Chevanton ha parlato dei suoi anni da agonista, del suo amore per Lecce, dei difensori più tosti affrontati e dell’attuale campionato di Serie A.

Secondo Cheva, “l’Inter è la squadra più consolidata anche se il Napoli, al primo anno con Antonio Conte, ha subito acquisito la mentalità vincente del suo tecnico, cambiando completamente. Sarà una bella sfida ma occhio anche all’Atalanta che potrebbe inserirsi nella lotta al titolo. L’Inter può arrivare fino in fondo in Champions League“.

ALLENATORI, COMPAGNI E AVVERSARI – “Tra gli allenatori, penso soprattutto a Delio Rossi. Quei tre anni a Lecce mi hanno insegnato tanto e mi ha fatto capire cose che fino a quel momento non avevo capito”. Tra i compagni di squadra, Cheva parla di Montero “per le esperienze e per quello che ci ha trasmesso da giovani, era il nostro capitano della nazionale”. Gli avversari che gli sono rimasti più impressi: “Ho faticato di più contro Materazzi, Samuel, Cordoba, Maldini, Nesta, Stam, Thuram, Cannavaro e lo stesso Montero”.

LECCE – “Pensavo che qui non mi conoscesse nessuno, venivo dall’Uruguay a 15mila km di distanza. In realtà è stato il contrario, l’affetto della gente è stato immediato. Mi sarebbe piaciuto finire la carriera a Lecce, la squadra del mio cuore, ma purtroppo non ho avuto la possibilità”.