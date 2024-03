LECCE – Gendrey carico per la ripresa: “Vogliamo riconquistare il Via del Mare”

Nel mezzo della sosta per le Nazionali, tra chi è rimasto a Lecce a lavorare agli ordini di mister Luca Gotti c’è anche Valentin Gendrey. Ed il terzino destro giallorosso ha parlato quest’oggi in conferenza stampa.

Il giovane francese ha aperto pronunciandosi sull’operato del neo allenatore: “Abbiamo ancora avuto poco tempo. Mi piacciono le sue idee di gioco, i movimenti che vuole, sento e vedo una squadra che spinge e va forte. Questo mi piace molto. In generale non cambia molto per noi terzini. Abbiamo ancora l’esterno davanti, quindi credo che sia uguale”.

Sulla sua stagione: “Ho avuto tanta fiducia quest’anno, mi sento più libero, ho anche trovato il primo gol e ho fatto qualche assist in più. Mi sento più pronto in fase offensiva ma continuo a lavorare come sempre, perché so cosa vuol dire indossare questa maglia”.

Il lavoro con i precedenti tecnici: “Con Baroni ho ottenuto una promozione e una salvezza, mi ha fatto crescere tantissimo e mi ha dato fiducia. All’inizio non era semplice puntare su di me, non parlavo neppure italiano. D’Aversa mi ha fatto crescere e mi ha dato la stessa fiducia. Grazie a lui sono migliorato in fase offensiva”.

A Salerno è stato importante vincere: “I tre punti sono serviti, fanno molto bene. Venivamo da due scontri diretti negativi, vincere per la prima volta fuori casa ci ha dato morale”.

A Pasquetta si torna a giocare al Via del Mare: “Mi dispiace del fatto che la prima vittoria fuori casa sia arrivata senza loro. Nell’ultima in casa abbiamo perso. Per me è il terzo anno qui, so che i tifosi sono ancora con noi, ma dobbiamo dimostrare che contro il Verona è stato solo un episodio da dimenticare e che noi daremo tutto sul campo per la salvezza”.