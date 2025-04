LECCE – Gaspar pronto a lottare: “Voglio essere al top in queste gare determinanti”

Tornato titolare contro la Roma, Kialonda Gaspar si è subito mostrato elemento importante. Oggi l’angolano del Lecce ha parlato in conferenza stampa.

Il RITORNO- “Sto bene fisicamente, sono felice di essere tornato in campo. Voglio ritrovare la migliore condizione possibile e lo sto facendo per poter offrire il mio massimo contributo alla squadra”.

SERIE NEGATIVA – “È difficile accettare un dato come questo. Stiamo lavorando per migliorare, come professionista non mi piace perdere, non pensiamo al passato e siamo focalizzati e determinati per il raggiungimento del nostro obiettivo”.

LOTTA SALVEZZA – ”Non abbiamo paura. Le prossime gare sono determinanti per il raggiungimento della salvezza che è a portata di mano. Domenica siamo consapevoli del peso della partita, tutte lo sono ma questa ancora di più perché è uno scontro diretto. Stiamo lavorando ancora di più perché sarà una gara difficile basata su dei duelli fisici. Ragioniamo partita per partita, la prossima è come una finale, dopo penseremo alla Juventus, dobbiamo ragionare così gara per gara”.

PROBLEMA GOL – “Sicuramente le statistiche dicono questo, ma noi non dobbiamo pensare a chi fa gol ma dobbiamo attaccare per raggiungere il nostro obiettivo”.

COMPAGNI DI REPARTO – “Spetta al mister decidere chi deve giocare, tra me e i miei compagni. Quello che conta chi entra in campo deve dare il massimo per il raggiungimento del nostro obiettivo”.

SABATO SCORSO – “Non è stato semplice rimanere fuori, sono contento di essere rientrato. Il mister ha parlato a lungo con me, perché è una persona estremamente comunicativo e che vuole sempre un riscontro da noi giocatori. Parliamo tanto con lui”.

IL VENEZIA – “Ci aspettiamo una formazione differente rispetto alla gara di andata. Siamo pronti ad affrontare qualsiasi difficoltà che si presenterà davanti a noi domenica”.