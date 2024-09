LECCE – Gaspar e la crescita della squadra: “Dovevamo solo conoscerci meglio”

Migliore dei suoi in Torino-Lecce, Kialonda Gaspar si sta sempre più ambientando in giallorossi. E quest’oggi ne ha parlato in conferenza stampa:

Il centrale ha aperto facendo il punto circa l’attuale situazione: “Dobbiamo lavorare, si può ancora migliorare tanto. Nelle prime due il risultato non è stato buono, non è stato assolutamente quello che volevamo. Poi c’è stata una svolta e siamo riusciti a fare punti contro Cagliari e Torino. Possiamo continuare a lavorare con continuità grazie a questo. Prima venivamo dal precampionato ed eravamo in un processo per diventare squadra, dovevamo conoscerci meglio e sicuramente c’era necessità di trovare le misure”.

E su Gotti aggiunge: “Ogni allenatore ha il proprio carattere, un modo di lavorare, è chiaro che con altri tecnici avuti ci sono differenze sotto numerosi punti di vista“. Il calcio italiano “è sicuramente difficile, c’è necessità di metterci grandissima voglia e grandissima grinta”.

E sui propri obiettivi è chiaro: “Voglio restare in Serie A, la salvezza il prima possibile. L’unico obiettivo che conta è quello di squadra, in un gruppo gli obiettivi collettivi sono più importanti di quelli personali”.