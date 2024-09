VOLLEY A3/m – Aurispa Lecce unica rappresentante salentina: il calendario e il roster 2024/25

Ci sarà solo l’Aurispa Lecce a rappresentare il Salento nella prossima stagione del campionato di Serie A3 maschile di volley. Non c’è più la Volley Casarano, retrocessa dopo tre anni di A3 e poi rinunciataria nell’intraprendere la procedura per un possibile ripescaggio. Casarano ripartirà, quindi, dalla Serie B.

Il campionato si aprirà il prossimo 13 ottobre con il derby pugliese casalingo contro Gioia del Colle.

Gli organici di A3 maschile sono suddivisi in due gironi, il Bianco (dieci squadre) e il Blu (undici). Il format e le date per la disputa dei playoff, playout e per le retrocessioni sarà pubblicato in seguito.

Il roster ufficiale di Aurispa Lecce: Tiziano Mazzone (S), Alessio Ferrini (S), Paolo Cappio (L), Enrico D’Alba (P), Raffaele Colaci (S), Gaetano Penna (S), Lorenzo Giani (P), Alessio Omaggi (C), Dario Iannaccone (S), Michele Deserio (C), Gabriele Maletto (C), Andrea Bleve (L), Jacopo Cimmino (S). Coach: Tonino Cavalera.

Il calendario dell’Aurispa Lecce:

1ª GIORNATA (13.10.2024 – 26.12.2024): Aurispa Lecce-JV Gioia del Colle

2ª GIORNATA (20.10.2024 – 29.12.2024): Energy Time Campobasso-Aurispa Lecce

3ª GIORNATA (27.10.2024 – 05.01.2025): Aurispa Lecce-Romeo Sorrento

4ª GIORNATA (03.11.2024 – 12.01.2025): Plus Volleyball Sabaudia-Aurispa Lecce

5ª GIORNATA (10.11.2024 – 19.01.2025): Aurispa Lecce-Avimecc Modica

6ª GIORNATA (17.11.2024 – 26.01.2025): Gaia Energy Napoli-Aurispa Lecce

7ª GIORNATA (24.11.2024 – 02.02.2025): Aurispa Lecce-Sieco Service Ortona

8ª GIORNATA (01.12.2024 – 09.02.2025): Rinascita Lagonegro-Aurispa Lecce

9ª GIORNATA (08.12.2024 – 16.02.2025): riposo

10ª GIORNATA (15.12.2024 – 02.03.2025): Domotek Reggio Calabria-Aurispa Lecce

11ª GIORNATA (22.12.2024 – 09.03.2025): Aurispa Lecce-BCC Tebus Castellana Grotte