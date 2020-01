LECCE – Finalmente riecco Calderoni! Ma l’infermeria è ancora strapiena

Va avanti spedito il lavoro del Lecce in vista del match di domenica prossima con il Torino. Liverani ha fatto svolgere ai suoi una singola sessione di natura atletico-tattica ad Acaya, iniziando a calarsi nel dettaglio della preparazione del match con i granata, scesi ieri in campo in Tim Cup e sconfitti dal Milan.

La più bella notizia della seduta odierna è rappresentata dal ritorno in gruppo di Marco Calderoni. Il terzino sinistro, assente da Lecce-Bologna, ha recuperato dall’edema osseo ed è ora a disposizione di Liverani. Purtroppo non si può dire lo stesso di Gabriel e Tachtsidis, rimasti a riposo, e di Petriccione, Farias, Meccariello e Babacar, tutti alle prese con guai muscolari e allenatisi in differenziato.

Mister Liverani proverà a recuperare qualcuno già domani, in occasione del doppio allenamento a porte chiuse ad Acaya,