LECCE – Entusiasmo Barak: “Qui un calore mai visto. Io già in forma? Devo dare di più”

Tra i grandi protagonisti della scossa giallorossa tradottasi nelle vittorie con Torino e Napoli c’è il neo acquisto Antonin Barak, il suo impatto con il Lecce è stato positivamente devastante.

La mezzala in prestito dall’Udinese ne ha parlato oggi pomeriggio in conferenza stampa: “Ho avuto un ottimo approccio con il Lecce, grazie ad un gruppo fantastico e al calore straordinario mai visto. L’accoglienza dopo la vittoria di Napoli è qualcosa che non si vede in giro. In queste mie due gare con la maglia giallorossa abbiamo fatto molto bene. Segnare quattro gol come abbiamo fatto noi con il Torino è una grande cosa, con una prestazione ottima, come quella di Napoli. E’ solo l’inizio, bisogna continuare così. Nella gara con il Torino negli ultimi 15 minuti ho accusato la stanchezza, mentre a Napoli è andata meglio. Per ritrovare la forma migliore mi servono i minuti in gara, perché solo nelle partite c’è un determinato ritmo. Come si prepara la gara con la Spal? Noi ci prepariamo sempre allo stesso modo, a prescindere dall’avversario di turno. Sarà una gara difficilissima, non si gioca solo per i tre punti, ma anche di più. A quali giocatori mi ispiro? Schweinsteiger, Iniesta e, tra chi gioca ora, De Bruyne”.