LECCE – Doppia sessione di allenamento, c’è una grana per Corini

Doppia sessione di allenamento per il Lecce quest’oggi. Il gruppo si è ritrovato sia in mattinata, sia nel pomeriggio, agli ordini di mister Eugenio Corini in vista della sfida interna col Frosinone, in programma sabato 12 alle ore 14. Si è fermato Claud Adjapong per una lieve distorsione alla caviglia. Le condizioni dell’esterno difensivo saranno analizzate nelle prossime ore ed è in dubbio la sua presenza in campo contro la squadra di Alessandro Nesta.

Per il resto, la squadra si è allenata in mattinata in palestra e nel pomeriggio ha svolto esercitazione tecnico-tattica. Felici prosegue nella sua rieducazione, a parte si è allenato Calderoni che non è sceso in campo sabato contro il Venezia. Listkowski, invece, si è allenato regolarmente col resto del gruppo.

Per domani è prevista una sessione pomeridiana all’Acaya. In sala stampa si presenterà Luca Paganini, che a Frosinone ha scritto alcune delle pagine più belle della sua carriera. Ma non sarà il solo ex dell’incontro, giacché, nella rosa frusinate, milita anche l’amatissimo ex giallorosso Andrea Tabanelli, non convocato nelle ultime gare della sua squadra e, comunque, utilizzato, sinora, col contagocce dal suo tecnico.

Curiosità: nella rosa a disposizione di Nesta c’è anche il difensore (neo arrivato dalla Fiorentina) Riccardo Baroni, classe 1998, figlio di Marco, centrale difensivo del Lecce di Carlo Mazzone nel 1987-88 (promosso in A) e 1988-89 (splendido nono posto finale).