LECCE – Di Francesco si presenta: “Qui con l’obiettivo di restare tre anni in Serie A”

Arrivato a Lecce motivato dopo le buone recensioni di papà Eusebio e degli ex giallorossi alla SPAL, Federico Di Francesco è pronto a puntare a fare bene in giallorosso, come ha dichiarato nella conferenza stampa di presentazione odierna.

Come detto, l’attaccante ne ha parlato con l’ex tecnico: “Mio padre mi ha parlato solo bene di Lecce, ha un bel ricordo della città e nonostante la breve esperienza ha uno splendido ricordo. Ne parlavo un anno fa in vacanza con mia moglie a Porto Cesareo che mi sarebbe piaciuto rimanere qui. Sono contento di essere qui e spero di rimanerci per tre anni in Serie A. Mi auguro di fare l’opposto di quanto ha fatto mio padre qui”.

Di Francesco è tra gli elementi più esperti in rosa: “E’ un dato di fatto che ho più esperienza, ma queste sono chiacchiere. Chi non ha mai giocato in A però ha una voglia e un entusiasmo fondamentale. Io non sono venuto qui per imporre la mia storia, vengo con umiltà, in un gruppo sano con grande voglia con giovani di personalità, così come Hjulmand che nonostante la giovane età mi ha sorpreso per la personalità”.

L’esterno viene da una buona stagione ad Empoli: “E’ stato un buon campionato perché sono stato bene fisicamente a differenza di quanto avvenuto a Ferrara dove mi ero intristito un po’. Devo ringraziare Empoli perché hanno puntato su di me, mi hanno aiutato e abbiamo conquistato una salvezza tranquilla. E’ anche grazie alla società toscana che sono qui”.

Su Strefezza e sul modulo: “Gabriel già nel corso delle stagioni di Ferrara si vedeva che aveva grandi qualità e sono contento che abbia fatto bene. Non gioco con il 4-3-3 da diversi anni ma non ho problemi a farlo, ho sempre giocato da esterno d’attacco, la sintonia sta crescendo e nel corso di questa settimana durante gli allenamenti sono sempre più dentro gli schemi della squadra”.