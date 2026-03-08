LECCE – Di Francesco: “Pubblico da 10, siamo attaccati alla categoria”

Dopo il successo per 2-1 sulla Cremonese, Eusebio Di Francesco ha analizzato la prestazione dei suoi partendo dall’atmosfera trascinante dello stadio, definendo il “pubblico straordinario, da 10” e rimandando la lode a fine stagione.

Nonostante un avvio contratto dovuto all’importanza della posta in palio, la squadra è riuscita a sciogliersi disputando un ottimo primo tempo, anche se nel finale è emersa qualche ingenuità nella gestione dei duelli fisici: “abbiamo preso un gol ingenuo e loro ci hanno messo in difficoltà con i palloni su Djuric”. Il tecnico ha sottolineato l’importanza di crescere sotto il profilo della malizia, spiegando che “dobbiamo essere più smart, furbi, scaltri” per gestire meglio le ripartenze e tenere palla sulla bandierina.

Un plauso speciale è andato ai singoli, con Di Francesco che ha svelato di aver trovato una nuova collocazione tattica per Pierotti, autore del gol insieme a Stulic, definendo inoltre Ngom un profilo interessante su cui lavorare con umiltà: “ne sentiremo parlare, deve impattare più nei tackle”. Nonostante la maggiore esperienza degli avversari, l’allenatore ha rivendicato con orgoglio l’atteggiamento dei suoi giovani, pronti a combattere per la categoria come richiesto dalla piazza: “la squadra risponde a ciò che ci chiedono i nostri tifosi, siamo attaccati alla categoria”. In chiusura, Di Francesco si è detto soddisfatto perché i fatti hanno seguito le sue parole della vigilia, pur ribadendo la necessità di essere più cinici sotto porta: “insisterò sulla finalizzazione, sui cross, nell’andare a chiudere”, conscio che la strada verso la salvezza passerà da altri tasselli fondamentali come quello messo oggi.