PRIMA CATEGORIA/B – Risultati 21ª giornata, classifica e prossimo turno
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 22 – 9ª rit.
(15.03.2026 h 15)
ST Fasano-DB Manduria
Giovani Cryos-FC Santeramo
Real Mottola-Latiano
Cedas Avio BR-Pol. Noci
FC Manduria-RS Crispiano
FC Capurso-S. Vito
Riposa Avanti Altamura
REGOLAMENTO: la prima classificata accede direttamente in Promozione; ai playoff seconda-quinta, terza-quarta. Se il distacco è di almeno sette punti, passa direttamente in finale la miglior classificata con supplementari in caso di parità al 90′; finale tra le vincenti 1° turno in casa della miglior classificata (gara unica) con supplementari in caso di parità al 90′. Per l’eventuale ripescaggio in Promozione sarà stilata una classifica tra: 1. società vincenti playoff; 2. società perdenti finale playoff; 3. società perdenti al primo turno playoff; 4. società non partecipanti al primo turno playoff per la regola dei sette punti.
Retrocede direttamente l’ultima classificata; ai playout: terzultima-penultima con supplementari in caso di parità al 90′, la vincente (o la miglior classificata in regular season in caso di parità) si salva, la perdente retrocede. Vige la regola dei sette punti anche nei playout.
(in collaborazione con calciowebpuglia)