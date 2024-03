LECCE – D’Aversa, esonero vicino

Roberto D’Aversa è vicino all’esonero. L’Us Lecce, in queste ore, ha riflettuto e sta riflettendo sul futuro dell’allenatore, alla guida della prima squadra dalla scorsa estate.

Non solo i pessimi risultati riportati negli ultimi mesi, che hanno fatto precipitare il Lecce ormai a un solo punto di vantaggio dalla terzultima; il pessimo comportamento nel post gara dell’allenatore abruzzese avrebbe segnato la fine del rapporto col club giallorosso.

Le opzioni più accreditate per la sua sostituzione sarebbero quelle di Leonardi Semplici o Roberto Donadoni. Va, però, sottolineato, che, per quanto più volte ripetuto in questi mesi, la società non intende indebitarsi e che, pertanto, sarà valutata anche l’opzione più economicamente sostenibile. Pertanto, non può essere scartata nemmeno l’ipotesi Coppitelli, allenatore della Primavera. I tifosi, intanto, chiedono a più riprese l’arrivo di Chevanton, e, in alternativa, quello di Cosmi.