GALLIPOLI – Pari a Rotonda, la missione salvezza continua

Pari e patta tra Rotonda e Gallipoli allo stadio “Gianni di Sanzo”. Nella trasferta di questo pomeriggio i giallorossi, grazie ad una prestazione arcigna e battagliera, riescono a strappare un importante pareggio ai padroni di casa, tornando in Salento con un punto in più in classifica.

Per quanto riguarda lo schieramento tattico degli jonici, mister Cavallaro si affida all’ormai consolidato 3-5-2: tra i pali presente Dima, con il compito di guidare la difesa a tre composta da Monteleone, Fruci e Trinchera. Corsie esterne presidiate da Bianco a sinistra e Benvenga a destra; centrocampo molto folto, invece, con Donnarumma in cabina di regia affiancato da capitan Scialpi e dall’under Miggiano. Tandem offensivo leggero ma fantasioso, infine, formato da Altamura e da Munoz.

Nei primi 20 minuti di gioco il match è piuttosto chiuso ed equilibrato, con le due compagini molto concentrate a non concedere spazi all’avversario; al 23’ poi, all’improvviso, Trinchera si mette in proprio dalla destra con una rasoiata pungente da fuori area, che beffa Sakho e porta in vantaggio i suoi. Il Rotonda, tuttavia, sembra non accusare il colpo, cercando in tutti i modi di non perdere la bussola. Al minuto 33, infatti, un cross insidioso di Cajazzo mette in difficoltà la difesa giallorossa: Trinchera riesce ad intercettare di testa la traiettoria ma, sfortunatamente, impatta il pallone in maniera involontaria verso la propria porta, sorprendendo anche lo stesso Dima, che non può nulla per evitare l’autorete del suo compagno. Tutto da rifare per i gallipolini, dunque, alla mezz’ora di gara: dopo due giri di orologio ci prova Altamura con un bel tiro a giro dalla sinistra, disinnescato però dalla difesa biancoverde. Al 40’ è il turno di capitan Scialpi con una delle sue solite punizioni taglienti: la conclusione, tuttavia, è debole e centrale e Sakho blocca la sfera senza difficoltà. Dopo ben cinque minuti di recupero, il direttore di gara manda tutti negli spogliatoi a prendere un tè caldo.

Nella ripresa le occasioni da gol si contano sulle dita di una mano, con la tattica e i duelli a centrocampo che prevalgono sullo spettacolo e sul divertimento degli spettatori. Doppia chance al 48’ e al 50’ per l’under Altamura, la prima con il destro e la seconda con il mancino: il numero 77, tuttavia, non riesce in nessuno dei due casi a trovare la sua prima gioia personale con la nuova maglia. Al minuto 57 è Cardore a tentare la conclusione da fuori, con la palla che va ad una spanna dal palo e termina sul fondo. Cambi in vista per il tecnico Cavallaro, che prova a variare l’inerzia della gara: al 68’ entrano Kapnidis e Montagnolo per un ispirato Altamura e un ottimo Scialpi. In questa fase di gara, tuttavia, l’incontro è molto abbottonato e le occasioni scarseggiano. Altra sostituzione per i salentini quasi allo scadere, con l’attaccante Mariano che prende il posto di Munoz. Ed è proprio al minuto 90 che il Gallipoli ha la chance per vincere l’intera posta in palio: punizione defilata di Donnarumma che indirizza la sfera verso l’area di rigore, con Fruci che riesce in terzo tempo ad incornare ma, da ottima posizione, manda alto. La partita sembra quindi terminare su questa azione non concretizzata dagli jonici ma, con un ribaltamento di fronte al 93’, è Dima che deve salvare il risultato con una grande parata su una conclusione molto insidiosa di Mirante, che si dispera.

Dopo quattro minuti di recupero, dunque, l’arbitro fischia tre volte e preme il tasto stop: allo stadio “Gianni di Sanzo”, Rotonda e Gallipoli si aggiudicano un punto per parte e, in questo modo, continuano a muovere la loro classifica e a rincorrere l’obiettivo salvezza. Domenica prossima, al “Bianco” arriverà il Gelbison.

(US Gallipoli Calcio)

—

IL TABELLINO

Rotonda (Pz), stadio “Di Sanzo

domenica 10.03.2024, ore 15

Serie D/H 2023/24, giornata 26

ROTONDA-GALLIPOLI 1-1

RETI: 23′ Trinchera (G), 33′ aut. Trinchera (R)

ROTONDA (4-4-2): Sakho, Bran (65′ Fusco), Callegari, Marchetti, Dridi; Cardore (75′ Ankovic), Cajazzo (85′ Bamba), Timmoneri, Mirante; Barile (55′ Brunet), Fernandez. A disposizione: Njie, Alari, Marino Gabriele, Attye, Marino Giuseppe. Allenatore: Pagana.

GALLIPOLI (3-5-2): Dima; Monteleone, Fruci, Trinchera; Bianco, Scialpi (68′ Montagnolo), Donnarumma, Miggiano, Benvenga; Altamura (68′ Kapnidis), Munoz (89′ Mariano). A disposizione: Ferilli, Pissas, Zappacosta, Thiam, Bacca, Colazzo. Allenatore: Cavallaro.

ARBITRO: Testoni di Ciampino.

NOTE: ammoniti Bran, Cardore (R), Trinchera, Donnarumma, Bianco (G). Rec. 5′ pt, 4′ st.

RISULTATI E CLASSIFICA