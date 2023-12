LECCE – D’Aversa e il rammarico per le occasioni fallite: “Che peccato! Bene l’interpretazione del match”

Contento della prestazione ma molto meno del risultato, l’allenatore del Lecce Roberto D’Aversa ha esaminato in conferenza stampa la sconfitta maturata sul campo dell’Atalanta dopo una prestazione positiva da parte dei suoi, imprecisi sottoporta.

Il tecnico giallorosso ha descritto il suo rammarico dalla sala stampa del Gewiss Stadium: “Eravamo in emergenza ma i ragazzi hanno fatto un’ottima prestazione contro una squadra che ha qualità e fisicità, abbiamo creato occasioni che non abbiamo concretizzato, vanificando un po’ la prestazione che abbiamo fatto. La palla-gol di Piccoli? Poteva togliersi un bel sassolino, avrebbe potuto far gol. Non abbiamo concretizzato situazioni clamorose, peccato davvero”.

Il tecnico del Lecce si tiene l’interpretazione in campo dei suoi uomini nonostante la sconfitta odierna, a sua volta seguita al passo falso di San Siro contro l’Inter: “C’è consapevolezza sì, ma spesso siamo a recriminare sul risultato finale. A parte venti minuti col Napoli, i ragazzi hanno sempre cercato la prestazione. E stare ancora qui a recriminare vuol dire che stiamo facendo un ottimo campionato”.