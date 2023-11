LECCE – D’Aversa: “Dovevamo gestire meglio la palla, ma non si perde per un cambio di modulo”

Roberto D’Aversa in sala stampa nel post Roma-Lecce.

“Sarebbe stata una vittoria importante per la classifica, anche per un secondo tempo giocato bene. Nel primo tempo Falcone è stato bravo, poi pian piano abbiamo fatto la prestazione giocando un ottimo secondo tempo. Abbiamo avuto le situazioni per andare sullo 0-2 ma abbiamo commesso errori in difesa e in attacco. Con un pizzico di malizia avremmo segnato lo 0-2, non siamo stati bravi nonostante la buona gara nel secondo tempo. La tattica? Non si perde mai per un cambio di modulo, se sei a cinque devi essere aggressivo. Touba non c’entra nel primo gol, ci sono stati altri errori. Al 91′ stavamo vincendo e dovevamo gestire meglio la palla nella ripresa, ma quando commetti errori nell’uno contro uno vieni castigato se hai davanti la Roma”.

(tuttomercatoweb.com)