LECCE – Un super Falcone nella sua Roma non basta: un finale da incubo strozza la gioia. Le pagelle

LE PAGELLE DI ROMA-LECCE

Falcone 7: Una parata importantissima su Lukaku che tira anche male, oltre ad almeno altri tre interventi risolutivi su Mancini, Dybala e Lukaku. Sui due gol che gli rovinano il clean sheet poteva farci poco.

Gendrey 5,5: Lascia andare via a destra Zaleski senza prestare la minima opposizione, surclassato a velocità doppia quando ormai corre il 92′. Una macchia pesante che pregiudica una gara giocata con piglio e disciplina sulla sua fascia di competenza, sebbene di cross ne arrivino pochi. El Shaarawy gli sfugge via pericolosamente solo una volta.

Pongracic 6,5: Una sua uscita palla al piede al 54′ con tiro sul portiere avversario è la ciliegina di una prestazione attenta e di carattere nell’annullare Lukaku e limitare i danni sugli incursori romanisti. Nel finale soffre ma non ha grosse responsabilità.

Baschirotto 5,5: Ingenuo, come spesso accade con più frequenza, nel lasciare la manina appesa su tiro di Dybala. Dopo una buona fase centrale, nella quale si riscatta e copre bene gli spazi e le marcature, soffre nel finale quando Azmoun e Lukaku sbucano in mezzo alla difesa.

Dorgu 5,5: Scomposto su Bove, il giallo preso lo frena per il resto della partita, dopo una primissima fase d’affanno di tutta la squadra.

(62′ Gallo) 5,5: Buon approccio e praticamente perfetto in chiusura, con diverse sgroppate sulla fascia in sovrapposizione. Nei minuti finali va in tilt come tutta la squadra. Non riesce a scalare e a opporsi a Lukaku dopo il buco di Touba.

Kaba 6: Partita di sostanza, di lotta, di muscoli e di corsa. Cala alla distanza e forse meritava di andare a riposo prima, nell’ultimo cambio a disposizione di D’Aversa. Il gol del 2-1 nasce da uno stop difficoltoso con palla regalata per il capovolgimento della Roma.

Ramadani 6: Come Kaba ma mettendoci anche mestiere ed esperienza per evitare imprevisti, specie nei minuti finali. Intelligente nello spendere un giallo per evitare una ripartenza potenzialmente letale della Roma. Sul gol di Azmoun, però, è fuori posizione, spostato a destra, lasciando una prateria all’iraniano che arriva in corsa e spacca il pallone di testa.

Rafia 6: Stavolta va più di sostanza che di ricamo e gioca una buona prova, pagando forse qualche chilo in meno in mezzo al campo che, alla lunga, si è fatto sentire.

(62′ Gonzalez) 6: Approccio finalmente positivo, di lotta e di sostanza. Fa partire l’azione del gol di Almqvist, poi è nettamente fuori posizione rispetto ad Azmoun, come tutto il centrocampo leccese.

Almqvist 7: Un gol meritato, frutto di una sua entrata in area di rigore e di una freddezza sotto porta da attaccante vero. Sulla sua fascia si gioca poco e l’agire a destra lo porta spesso a girarsi sul sinistro per provare il tiro, cosa che, ormai, molto difensori, hanno appreso bene. Quando parte in velocità è immarcabile, ma, alla velocità, unisce più intelligenza e più praticità rispetto al suo collega di reparto che agisce dall’altro lato.

(80′ Touba) 5: Un buco clamoroso su Lukaku rovina uno spezzone di gara che stava giocando con profitto.

Krstovic 6: Agisce da centroboa, lottando e spizzicando diversi palloni per i compagni, preso nella morsa di due difensori romanisti che gli fanno compagnia per tutta la gara. Dimostra di avere i numeri giusti da centravanti ma anche da rifinitore, quando spalanca la porta a Banda che poi decide di non tirare.

(80′ Piccoli) 6: Attendeva un pallone da Strefezza che, probabilmente, avrebbe chiuso la gara, al netto di un eventuale – possibile – fuorigioco. Prova il tiro nel minuti finali, rimpallato, sullo 0-1.

Banda 6: Croce e poca delizia. L’assist per Almqvist nasce un po’ fortuitamente, quando si era portato il pallone sul destro per battere in porta. Corre veloce ma a volte prende decisioni difficili da comprendere, come il rinunciare a tirare col sinistro (43′), quando si ha un’opportunità golosissima, per rientrare sul destro. Il bello e il meno bello di giocare con gli esterni a piedi invertiti. Non si facesse prendere dalla foga nei 20 metri finali, o dalla voglia di provare l’azione personale, tutta la squadra ne gioverebbe.

(73′ Strefezza) 5,5: Il diagonale all’85’ che esce di poco è la svolta – dolorosa – dell’incontro. L’impatto col match era stato buono ma, a posteriori, quando siam bravi tutti a parlare, quel pallone lì, forse, andava messo in mezzo per Piccoli. O in porta.

All. D’Aversa 5,5: Una sconfitta che fa male, specialmente perché ormai si stava pregustando una vittoria sudata e difesa, seppur con qualche affanno, sino al 91′. La decisione di passare a cinque dietro dopo il gol di Almqvist magari era anche giusta, ma era anche evidente che Kaba non ne aveva più e aveva bisogno di rifiatare. I piedi invertiti di Banda e Almqvist sono ormai abbastanza prevedibili per i difensori avversari. La palla andava gestita di più ma la squadra non ha ancora la malizia per queste cose. Cosa rimane della gara dell’Olimpico? La soddisfazione di aver messo paura alla Roma e la consapevolezza di essersela giocata alla pari per buona parte di tempo. Ma l’essere 0-1 al 91′ e tornare a casa con zero punti, pesa, tantissimo.