LECCE – Danilo Veiga, Tiago Gabriel, Sala: piccole note positive nel ko di Torino

Lavoro all’Acaya per il Lecce impegnato sia la mattina, sia nel pomeriggio. Assenti esclusivamente gli infortunati di lungo corso Marchwinski e Jean. Domani mattina allenamento al Via del Mare.

Intanto, le piccole note positive delle ultime partite pongono in rampa di lancio alcune cosiddette riserve ma che, lentamente, si stanno ritagliando degli spazi in campo. A partire da Danilo Veiga, schierato titolare per la prima volta in campionato a Torino sabato scorso (lasciando in panchina Guilbert), ma anche Marco Sala, che ha rilevato Gallo e ha giocato un secondo tempo sufficiente, e, forse la sorpresa più grande, Tiago Gabriel, autore di una convincente partita dall’11’, quando ha rilevato l’infortunato Jean, sino al triplice fischio.

Vedremo se Giampaolo darà continuità di scelte (compreso quella del modulo utilizzato a Torino, un 5-4-1 in fase di non possesso) nella prossima partita, quella da non sbagliare, al Via del Mare col Como.