CASARANO – Sale la febbre da promozione, polverizzati in un lampo i biglietti in vendita

Sale la febbre per Casarano-Fidelis Andria, in programma domani alle 15. La partita potrebbe consegnare la matematica promozione in Serie C ai rossazzurri diretti da mister Vito Di Bari, in vantaggio di sette punti sulla Nocerina, seconda in classifica, impegnata contemporaneamente alla “Nuovarredo Arena” di Francavilla Fontana.

In caso di vittoria (o di identico risultato rispetto ai campani), il Casarano taglierebbe il traguardo della terza serie nazionale professionistica che manca dalla stagione 1998/99, quando il club retrocedette dall’allora Serie C2 alla Serie D.

Ovviamente sold-out la vendita dei biglietti per quello che sarà, probabilmente, un Giovedì Santo storico. Chi non potrà essere fisicamente allo stadio potrà, comunque, assistere alla partita dagli schermi televisivi.

In caso di esito positivo del match, i festeggiamenti ci saranno anche se saranno in tono minore, in contemporanea con i riti liturgici della Settimana Santa. La grande festa, poi, sarà organizzata al termine dell’ultima partita casalinga dei rossazzurri in calendario per il prossimo 4 maggio contro l’Ischia.