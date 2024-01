LECCE – Dalla Germania un nuovo centrocampista centrale per la Primavera

Mentre si tratta per Lagerbielke, il Lecce è attivo anche in altri fronti. È di pochi istanti fa la notizia dell’ingaggio del centrocampista Enes Yilmaz, classe 2005, quindi in età da Primavera. Di nazionalità tedesca ma di evidente origine turca, Ylmaz arriva a titolo definitivo dal Bayer Leverkusen, con cui è cresciuto nei settori giovanili, partendo dall’Under 17 e arrivando all’Under 19. Nella stagione in corso, Yilmaz ha collezionato 14 presenze e due reti nei vari impegni ufficiali. Il suo ruolo prediletto è quello di centrocampista centrale, anche se, nella sua sin qui giovanissima carriera sportiva, è stato anche utilizzato come trequartista, esterno destro e anche da centravanti.

Quello di Yilmaz è il quarto calciatore prelevato dal Lecce per la Primavera nella sessione di mercato 2023/24. Prima del turco-tedesco, sono stati ufficializzati l’esterno difensivo irlandese Jesse Joe Dempsey (2005(, il centrocampista svedese Ben Basaric (2006) e l’esterno difensivo destro ecuadoregno-islandese Josu Catano Catano. Dalla Primavera, invece, sono usciti temporaneamente Alessandro Borgo (direzione Nardò), Henri Salomaa (Lecco) e Giacomo Faticanti (Ternana).