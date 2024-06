LECCE – Corvino iperattivo: dopo Fruchtl arriva anche Kialonda Gaspar

L’ingaggio di Fruchtl è stato seguito, a breve giro di posta, dall’ufficializzazione di un nuovo difensore. Il Lecce ha trovato l’accordo con Esmevanio Kialonda Gaspar, meglio noto solo come ‘Gaspar‘, difensore angolano classe 1997, alto ben 193 cm, proveniente dalla Estrela Amadora, militante nel massimo campionato portoghese.

Prima dell’approdo all’Estrela, Gaspar aveva militato per quattro anni nella prima divisione dell’Angola, con la casacca del Sagrada Esperanca. È nazionale del suo Paese e nel 2023 ha anche fatto parte del gruppo impegnato in Coppa d’Africa. Pochi giorni fa, Gaspar ha giocato due partite con l’Angola valide per la qualificazione ai prossimi Mondiali, restando in campo, in entrambe, per 90 minuti.

Gaspar ha firmato col Lecce un contratto con scadenza giugno 2027, con opzione per i successivi due anni. Quello dell’angolano è il quarto ingaggio ufficiale per la prima squadra, dopo quelli di Tete Morente, Balthazar Pierret e Christian Martin Fruchtl e va a rinforzare il reparto difensivo, in particolare nel settore dei centrali, che vedrà le sicure partenze di Kastriot Dermaku e di Ahmed Touba.