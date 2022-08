LECCE – Corvino fa il punto sul mercato: “I centrali dovranno essere bravi ma anche occasioni”

A margine della conferenza stampa di presentazione di Joel Voelkerling Persson, il direttore tecnico del Lecce Pantaleo Corvino ha fatto il punto sul mercato giallorosso.

Il dirigente vernolese ha voluto ribadire la linea: “Insieme a Stefano Trinchera siamo partiti con l’intento di ricostruire dalla fondamenta questa squadra. Ci prendiamo le responsabilità e il peso che questa scelta comporta. Dopo tante operazioni fatte, ci è rimasto veramente poco da fare. Manca un mese alla fine del mercato e abbiamo già fatto 11 operazioni in entrata per la prima squadra”.

Ora gli obiettivi sono i due difensori centrali: “Avevamo fatto la nostra scelta con un giocatore d’esperienza, poi però c’è stato un contrattempo, avevamo i moduli del Genoa in sede per prendere il giocatore (Maksimovic, ndr). Quello dei marcatori è un un ruolo in via d’estinzione, chi ha le caratteristiche giuste per competere ad alti livelli ha dei costi elevati. Noi dobbiamo cercare giocatori bravi e avere la fortuna di cogliere le occasioni. Deve essere tutto parametrato alle nostre casse. Quello che rimane da fare rappresenterà uno sforzo immane, considerando i costi di quel reparto”.