LECCE – Corini e l’insidia Entella: “Avversario tosto che gioca sul sintetico. Falco subito? Vedremo”. I convocati

Il Lecce ha concluso oggi la sua “clausura” ad Acaya con rifinitura e la successiva partenza alla volta di Chiavari, dove domani sera affronterà la Virtus Entella. Match presentato da mister Eugenio Corini proprio prima di lasciare l’albergo del ritiro.

Il tecnico ha esordito parlando della settimana particolare dei suoi: “E’ un periodo un po’ così, in cui serve solo rispettare il protocollo e lavorare. Da parte nostra dobbiamo essere bravi e reattivi nell’affrontare le difficoltà di questo momento per noi e per i tifosi. Dobbiamo quindi fare la nostra parte, restare insieme, e così abbiamo preparato al meglio una sfida contro una squadra forte come l’Entella”.

Sui singoli ha aggiunto: “Pettinari lo abbiamo lasciato al Lecce perché sin da Brescia si porta dei problemi alla schiena. Vogliamo che sfrutti anche la sosta per recuperare ed arrivare al top della forma. Falco? Sto valutando se inserirlo dall’inizio o meno. Io lo vedo più come un attaccante, anche se in quel ruolo abbiamo Coda e Stepinski che stanno lavorando benissimo”.

Infine, l’opinione sull’avversario: “E’ una squadra molto ben allenata, stimo mister Tedino, tecnico di grande qualità. Ad oggi a tre dietro e con due punte. Sono molto bravi ad attaccare la profondità e ci sono giocatori importanti come Morosini. Dobbiamo essere bravi e reattivi ad adattarci al sintetico”.

***

Ecco la lista dei convocati per il match di domani:

1. Bleve

5. Lucioni

6. Meccariello

7. Paganini

8. Mancosu

9. Coda

10. Falco

11. Adjapong

14. Stepinski

18. Pierno

21. Gabriel

22. Vigorito

24. Zuta

25. Gallo

26. Dubickas

27. Calderoni

29. Gianfreda

32. Lo Faso

34. Maselli

37. Majer

53. Henderson

77. Tachtsidis