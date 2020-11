SERIE B – Tedino, all. Entella: “Lecce squadra fortissima con un futuro pieno di soddisfazioni. Per fare punti…”

Mister Bruno Tedino è determinato a dare continuità alla striscia di risultati della sua Virtus Entella, ancora a caccia della prima vittoria in campionato. Così il tecnico dei liguri nella conferenza stampa pre-gara, parlando del Lecce.

«Faremo di tutto per dare continuità di risultati. La squadra è in crescita e siamo reduci da una buonissima prestazione. Il calendario, però, in questa fase non è dalla nostra nel senso che affronteremo un’altra squadra fortissima. Penso che il Lecce abbia un passato glorioso e un futuro pieno di soddisfazioni, ma noi proveremo in tutti i modi a fare risultato. È impossibile dire che cosa si debba fare in questo genere di gare per portare a casa dei punti. Credo che la squadra debba avere grande equilibrio tra fase difensiva e fase offensiva e che debba trascurare nulla. I dettagli faranno la differenza e per sopperire al tasso tecnico dei nostri avversari dovremmo essere semplicemente perfetti. Il morale dei ragazzi è alto e percepisco grande voglia di fare una buona partita».