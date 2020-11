LECCE – Corini chiede continuità: “Dobbiamo dimostrare che siamo gli stessi del pre-sosta”. I convocati

Alla vigilia di Lecce-Reggiana, il tecnico giallorosso Eugenio Corini ha presentato la gara di domani, che si aspetta aperta e ricca di insidie per i suoi.

In queste prime giornate mister Corini sta portando avanti il processo di crescita della squadra: “Stiamo consolidando un atteggiamento tattico che è cambiato e che stiamo assimilando di partita in partita e di allenamento in allenamento. Tutto ciò ci porta a crescere. Di certo aiuta molto il supporto della società, il fatto che il mercato sia ormai alle spalle ed il miglioramento della condizione fisica. Sappiamo ciò che siamo e ciò che vogliamo diventare. Abbiamo intrapreso una strada, e sappiamo che servirà migliorarsi sempre”.

La sosta non deve influire negativamente sulla condizione, anzi: “Eravamo in forma prima della pausa per le Nazionali, e dobbiamo dimostrare di esserlo ancora alla ripresa. Il lavoro per far sì che ciò avvenga è stato effettuato, ci siamo allenati in quest’ottica, puntando anche sui progressi della forma fisica e sul recupero di elementi importanti. Ora siamo chiamati ad una serie di partite importanti fino a fine dicembre, quindi ci sarà tutto il tempo di dimostrare quanto di buono fatto”.

Sui singoli: “Siamo felici di aver recuperato Listkowski, per noi è un giocatore importante. Abbiamo fatto con lui un lavoro di ricondizionamento graduale, che lo ha portato ad un progressivo rientro nei ranghi. E’ un giocatore moderno, con delle caratteristiche adatte anche al nuovo modulo che stiamo utilizzando. Può fare l’interno di centrocampo a destra ed a sinistra, ma anche il trequartista, come visto con la Cremonese. Rodriguez ha fatto una settimana tipo, pur diluendo il lavoro come Listkowski visto che veniva da una serie di problematiche. E’ un ragazzo sveglio, giovane, con una buona attitudine. Ho deciso di convocarlo e, con il lavoro quotidiano, potrà ritagliarsi il suo spazio. Dall’inzio Zuta o Calderoni? Loro sanno già chi giocherà, voi lo capirete domani. Posso dire che che Zuta è pienamente recuperato, ed ha svolto regolarmente la rifinitura mettendosi alle spalle i problemi fisici accusati”.

L’avversario non ha un nome altisonante, ma non va sottovalutato: “Viene da un gran campionato di Serie C, e si è approcciata alla B mantenendo proprio quei principi grazie all’ottimo lavoro svolto da mister Alvini. Sono forti, non vanno sottovalutati. C’è Mazzocchi in gran forma, ha importanti qualità e fisicità e sappiamo che dobbiamo stare attenti. Ma è in genere il complesso Reggiana a cui bisognerà prestare attenzione, perché può metterci in difficoltà. Mi aspetto una gara aperta, con due squadre che vogliono giocarsela, dunque immagino ci saranno dei gol. Puntiamo a farne più dell’avversario”.

Ecco la lista dei convocati per il match di domani:

PORTIERI – Bleve, Gabriel, Vigorito

DIFENSORI – Lucioni, Meccariello, Adjapong, Pierno, Zuta, Gallo, Calderoni, Gianfreda,

CENTROCAMPISTI – Paganini, Mancosu, Listkowski, Maselli, Majer, Henderson, Tachtsidis

ATTACCANTI – Coda, Falco, Stepinski, Pettinari, Rodriguez

Non fanno parte del gruppo, gli indisponibili Rossettini, Dermaku, Bjorkengren, Felici, Monterisi e i non convocati Lo Faso, Dubickas e Borbei.