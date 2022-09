LECCE – Colombo ed Helgason, spezzoni di gara nelle rispettive nazionali. Il gruppo si allena all’Acaya

Il Lecce prosegue la preparazione, senza i calciatori convocati nelle rispettive nazionali, in preparazione alla sfida del 2 ottobre, quando, al Via del Mare, arriverà la Cremonese per un altro scontro diretto salvezza.

All’Acaya, non si sono allenati col resto del gruppo Di Francesco, Banda, Tuia e Ceesay, che hanno lavorato a parte. Colombo ed Helgason, invece, hanno giocato degli spezzoni di gara, rispettivamente, con l’Under 21 azzurra (sconfitta 0-2 in casa dall’Inghilterra, amichevole a Pescara) e con la nazionale maggiore islandese (vittoriosa per 1-0 in amichevole col Venezuela). Colombo è entrato in campo alla mezzora del primo tempo; Helgason, al 15′ del secondo tempo.

Domani, il gruppo continuerà ad allenarsi in mattinata, all’Acaya.