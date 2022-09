LECCE – Nazionali: Daka a segno, oggi derby Primavera in Romania-Lituania under 19

Proseguono gli impegni dei nazionali del Lecce in giro per l’Europa. Le ultime partite sono previste per mercoledì 27. Ma, andiamo a ritroso, per vedere come si sono comportanti i giallorossi convocati dai rispettivi commissari tecnici.

Mercoledì 21: Daniel Samel (u19 Repubblica Ceca) ha giocato l’intera partita contro l’Andorra, qualificazioni agli Europei di categoria; la sua nazionale ha vinto per 3-0. Patrick Dorgu (u19 Danimarca) è entrato in campo negli ultimi minuti della partita vinta dalla sua nazionale per 1-3 in Georgia, qualificazioni agli Europei di categoria; 0-0 della Romania U19 di Vulturar, Burnete e Pascalau in Lettonia, qualificazioni agli Europei di categoria. Pascalau e Vulturar hanno giocato tutta la partita, mentre Burnete è stato sostituito al 62′. Solo panchina per Esmilis Kausinis nella sconfitta per 2-0 della sua Lituania in Austria, qualificazioni Europei U19. A segno, invece, Dario Daka (Albania U19) nella partita casalinga contro il Belgio, persa dalla sua nazionale per 1-3.

Giovedì 22: Lorenzo Colombo, in campo per un’ora con l’Under 21 azzurra, nella gara persa per 0-2 contro l’Inghilterra a Pescara; solo panchina per Alexandru Borbei (u20 Romania) nella partita persa per 2-1 in Repubblica Ceca. Helgason (Islanda) è entrato in campo nell’ultima mezzora nell’amichevole vinta per 1-0 contro il Venezuela.

Venerdì 23: amichevole per Medon Berisha con l’under 21 albanese contro la Macedonia del Nord.

Sabato 24: Oggi sono in programma Repubblica Ceca U19 (Samek) contro Svizzera alle ore 18.30; Danimarca U19 (Dorgu) contro Montenegro, ore 18; Romania U19 (Vulturar, Burnete, Pascalau) contro Lituania (Kausinis), ore 19; Spagna contro Albania U19 (Daka) ore 16.

Domenica 25: Albania U21 (Berisha) contro Croazia.

Lunedì 26: Italia U21 (Colombo) contro Giappone, ore 15.30; Romania U20 (Borbei) contro Germania, ore 17.

Martedì 27: Grecia-Repubblica Ceca U19 (Samek) ore 18.30; Danimarca U19 (Dorgu)-Inghilterra ore 14; Romania U19 (Vulturar, Burnete, Pascalau)-Austria, ore 17; Lituania U19 (Kausinis)-Lettonia, ore 17. Albania-Islanda (Helgason) ore 20.45, Nations League.