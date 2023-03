LECCE – Col Torino in campo con la maglia storica 1991-92 (in presentazione al Lecce Store)

In occasione della ricorrenza del 115° anniversario dalla fondazione del Lecce Calcio (15 marzo 1908) la squadra scenderà in campo, nella partita di domenica 12 contro il Torino, con una maglia storica, rivisitazione di quella indossata nella stagione sportiva 1991-92, quando l’attuale direttore sportivo Stefano Trinchera, dopo la trafila nel settore giovanile, cominciava a far parte della prima squadra.

Questo pomeriggio, dalle ore 18, presso il Lecce Store di via Fabio Filzi, le maglie storiche saranno presentate al pubblico, con la possibilità sia di acquistarle in loco, sia di prenotarle online su www.leccestore.com. Parteciperanno all’evento il ds Trinchera e i calciatori Wladimiro Falcone e Joan Gonzalez.