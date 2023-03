TERZA CATEGORIA/Maglie – Cambia la classifica: il Giudice sportivo, gare del 05.03.2023

Cambia la classifica di Terza Categoria Maglie. Il Giudice sportivo, accogliendo il ricorso del Castrignano, ha inflitto alla società Calcio Lima e Da Silva la sconfitta a tavolino per 3-0 per aver effettuato sei sostituzioni in luogo delle cinque massime previste. La partita in questione è Calcio Lima e Da Silva-Castrignano del 26 febbraio scorso, finita 4-2 sul campo.

La nuova classifica:

Carmiano Magliano 42

Vaste 42

V. Melendugno 33

S. Guagnano 29

Gc Muro 29

Presicce Acquarica 27

Salento Soccer A. 26

Castrignano 23

Atl. Salve 22

Corsano 22

Olympique S. 13

P. Sogliano 12

Pro San Cataldo Lecce 8

C. Lima E Da Silva 4

Di seguito le decisioni del Giudice sportivo in Terza Categoria Maglie dopo le partite di domenica scorsa, 5 marzo e del recupero di campionato giocato il 2 marzo.

NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica

ATL. SALVE:

C. LIMA E DA SILVA:

CARMIANO MAGLIANO:

CASTRIGNANO:

CORSANO:

GC MURO: Daniele Chiri (dir., fino al 30.03.23, gara del 2 marzo); Roberto Chiri (1, gara del 2 marzo); ammenda di 200 euro; Marco Marsano (1)

OLYMPIQUE S.:

P. SOGLIANO: Michel Cavallo (1)

PRESICCE ACQUARICA:

PRO SAN CATALDO LECCE:

VASTE:

S. GUAGNANO: Simone Montesardo (1)

SALENTO SOCCER AC.: Francesco Valente (2)

V. MELENDUGNO: