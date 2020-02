LECCE – Buone notizie da Majer, Gabriel e Tachtsidis. Problemi invece per Saponara

Giornata di lavoro per il Lecce con uno sguardo sempre attento all’infermeria. Liverani da diverse settimane deve infatti far fronte con gli acciacchi di alcuni elementi cardine, che puntualmente non sono a disposizione del tecnico per le sedute.

Tra questi, oggi, Riccardo Saponara, che non si è allenato per uno stato influenzale. Oltre a lui assente anche Farias, sempre in Brasile. Qualora l’ex Genoa non dovesse recuperare in tempo, il tecnico giallorosso ha pienamente recuperato Marco Mancosu, che tornerebbe tra linee. Recuperato anche Zan Majer, mentre continuano a lavorare a parte Gabriel, Tachtsidis (in ripresa dai rispettivi infortuni post-Verona), Meccariello e Babacar.

Domani giallorossi nuovamente in campo, nella mattinata, per la rifinitura.