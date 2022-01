LECCE – Baroni vuole conferme anche in Coppa: “Roma ostacolo duro, noi senza paura”. I convocati

Vigilia di Coppa Italia per il Lecce, chiamato domani a misurarsi sul campo di una compagine di categoria superiore, la Roma di José Mourinho. A presentare il match è stato il tecnico dei salentini Marco Baroni.

La sfida è di quelle proibitive, ma il Lecce non deve avere paura: “Questa gara è un premio per tutti, ma dobbiamo pensare a questa gara come una sfida per noi. Possiamo misurarci contro una squadra importante con giocatori di livello internazionale. Al di là di chi andrà in campo per noi questo può essere motivo di impegno. Ho chiesto alla squadra una gara di coraggio, non dobbiamo snaturare il nostro gioco. Non sarà una festa, sarà un’opportunità. Dobbiamo lanciare una sfida a noi stessi. Non si potrà sbagliare niente, nemmeno una rimessa naturale, dunque ben venga questa partita. Non potremo fare un calcio di timore, altrimenti ci asfaltano”.

Non mancherà il turnover: “Ci sono un po’ di ragazzi che avranno l’opportunità di andare in campo. Tutti vorrebbero giocare, tuttavia abbiamo tanti incontri ravvicinati. Faremo il possibile comunque per onorare questa gara, per noi e per chi ci segue. Non voglio chiamare avvicendamenti, anche perché in questa gara avremo davvero bisogno di tutti. Abbiamo una squadra nostra per essere pronti in questi impegni ravvicinati, poi il minutaggio può fare anche molto bene”.

In particolare ci sono dubbi ma anche alcune certezze: “Bleve devo valutare ancora perché è stato molto fermo. Da parte mia ci sarebbe la volontà di farlo scendere in campo ma dobbiamo valutare bene perché non si è allenato per tanto. Ci saranno alternanze perché ci sono energie da risparmiare. Ad ora ho tanti dubbi ma per una serie di fattori. Tipo Gallo ha avuto un problema intestinale e poi si è allenato bene, devo considerare anche questo ma anche altre cose. Calabresi giocherà titolare ma da centrale, mentre Gendrey come terzino destro”.

Sui nuovi: “Simic ha bisogno di tempo, non so se di due o tre settimane. C’è bisogno di tempo, non gioca dal 12 dicembre e poi ha avuto la quarantena. C’è da lavorare. Faragò è chiaramente molto più avanti e lo useremo come centrocampista”.

Sulla squadra di José Mourinho: “Leggo quanto la Roma ci tenga a questa competizione, ne ha vinte nove e non fa bene da tempo in Coppa. Siamo consapevoli che troveremo un avversario che vuole vincere a tutti i costi. Io però non voglio che la squadra vada lì a fare una partita diversa da quelle che facciamo in campionato. Poi gli episodi potranno anche dirci il contrario, come a Pordenone in cui il risultato rischiava di essere diverso dopo una grande gara, io tuttavia chiedo la prestazione, sempre e comunque”.

I CONVOCATI:

PORTIERI: Bleve, Gabriel, Samooja

DIFENSORI: Lucioni, Gendrey, Gallo, Barreca, Calabresi, Dermaku, Hasic, Vera

CENTROCAMPISTI: Gargiulo, Helgason, Bjorkengren, Blin, Majer, Hjulmand, Faragò, Listkowski

ATTACCANTI: Coda, Olivieri, Strefezza, Di Mariano, Rodriguez

Non convocati: Pisacane (inf.), Benzar, Vultuar, Milli, Paganini, Tuia (inf.), Simic.

(foto: M. Baroni, ph Coribello/SS)