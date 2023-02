LECCE – Baroni, trasferta dura tra le assenze: “Atalanta la più in forma. Gioca chi sta meglio”. I convocati

Non sarà impresa facile quella alla quale è chiamato il Lecce domani sul campo dell’Atalanta, avversario in piena lotta Champions. Ne ha discusso in conferenza stampa mister Marco Baroni.

Il tecnico ha aperto parlando di riposo settimanale e assenze: “Il fatto che giovedì non ci saremmo allenati era assolutamente programmato. Domenica mattina, dopo la partita, abbiamo fatto allenamento, ecco perché. Umtiti ha avuto un affaticamento, non era a posto e abbiamo deciso di non rischiare. Maleh sta bene, è disponibile e viene con noi a Bergamo e ha anche possibilità di giocare. Strefezza? Vediamo, ha avuto un affaticamento muscolare e quando è appena rientrato ha avuto un attacco influenzale. Oggi si è allenato, ma se non parte dal primo entra a gara in corso. Per noi è fondamentale”.

L’Atalanta è avversario ostico: “È la squadra più in forma del momento. Nessuno nel 2023 ha fatto punti come loro. Per i ragazzi è bello confrontarsi sempre con i più forti. Andiamo per fare una prestazione di livello, se non fai questo l’Atalanta ti asfalta. Colombo ha fatto un’ottima partita, pensiamo sempre che il centravanti faccia gol ma sono contento della sua crescita e delle sue prestazioni. Non mi sono dimenticato di Ceesay, ha avuto un momento di appannamento ma è normale, è un esordiente. Potrebbe essere la partita per rivederlo, si è allenato bene, ha recuperato completamente dal problemino che aveva e ci potrebbe stare”.

Sono diverse le opzioni per sostituire Umtiti: “Tuia è uno dei possibili sostituti. E’ qui con noi, ha molto da dare a questa partita. Sto anche valutando Romagnoli e Ceccaroni, ma vorrei porre l’attenzione su una cosa. Si parla di difesa, ma questa squadra in difesa non è Baschirotto, Umtiti, Gallo, Gendrey…abbiamo un equilibrio difensivo. Non sono i singoli che arginano i giocatori che affrontiamo anche se questa sarà una prova molto molto difficile. Io parlo sempre di sistema difensivo”.

Ci sono diversi aspetti da migliorare: “Come ho sempre detto negli ultimi metri occorre qualità. Guardavo le partite di ieri e vedono i gol che se li inventano i giocatori, fa parte della Serie A, altrimenti non ci sarebbero dei valori di mercato così. Noi dobbiamo pensare alle nostre soluzioni migliorando nel lavoro e nella qualità. La scelta è fondamentale e noi lì dobbiamo migliorare, perché prepariamo bene le azioni. Credo nelle opportunità di crescita. Non dovremo sbagliare niente con l’Atalanta, e forse non basterà. Abbiamo visto l’avversario e ciò che ha fatto negli anni, ma sono partite belle in cui serve una prestazione massima”.

Ecco la lista dei convocati:

PORTIERI: Bleve, Brancolini, Falcone

DIFENSORI: Baschirotto, Cassandro, Gallo, Gendrey, Lemmens, Tuia, Pezzella, Ceccaroni, Romagnoli

CENTROCAMPISTI: Askildsen, Blin, Maleh, Helgason, Hjulmand

ATTACCANTI: Banda, Ceesay, Colombo, Di Francesco, Oudin, Strefezza, Voelkerling P.

Assenti Dermaku, Pongracic, Umtiti e lo squalificato Gonzalez.