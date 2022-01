LECCE – Baroni, testa solo al Vicenza: “Mercato e vetta non mi interessano. Gara da non sbagliare”. I convocati

Subito in campo il Lecce, chiamato domani a misurarsi con il Vicenza nel recupero della penultima di andata. A presentare il match, come di consueto, mister Marco Baroni.

La formazione potrebbe subire variazioni rispetto alle ultime uscite: “E’ probabile che Faragò e Listkowski siano titolari. Stanno facendo bene e devo anche ragionare in termini di gestione della rosa. Mi prendo fino a domani per le scelte ma qualcosa cambierà rispetto alla Cremonese. Sui terzini Calabresi sta facendo bene, ci ha sempre dato tanto. Gendrey ha fatto due gare ravvicinate e potrebbe esserci un avvicendamento. Bjorkengren e Blin? Sono tutti ragazzi che si stanno impegnando e che possono dare una mano”.

Guai a sottovalutare l’avversario: “Il Vicenza ha cambiato tantissimo. Non è partita con il piede giusto ma le stagioni si possono raddrizzare. La proprietà biancorossa ha fatto grandi sforzi per mantenere la categoria. Il nostro obbligo è arrivare pronti, non sottovalutare l’avversario e fare il nostro gioco”.

Sul mercato: “Faccio l’allenatore e in questa società ancora di più. Non è di mia competenza pensare ad altro, ho in testa soltanto la gara da disputare domani”.

Coda verso la maglia da titolare: “Massimo per me ha fatto una buona gara contro una Cremonese che difensivamente ha fatto una gara molto importante. Lui era nella morsa di due giocatori, con un Okoli che presto vedremo in campionati importanti. Coda ha corso tanto e per me ha fatto una buona partita in termini di sacrificio. Ha recuperato bene, oggi gli ho chiesto come stesse e mi ha detto che è ok. Poi non ci può essere sempre il numero 9 sul tabellino dei marcatori”.

A Baroni non interessa il primo posto, ma soprattutto la prestazione: “Non pensiamo alla classifica. Abbiamo gli occhi addosso di tutti e per noi deve essere un motivo in più per non sbagliare la prestazione. Non lo faremo, non glielo permetto. C’è da guardare solo al campo”.

Sul precedente incontro: “Abbiamo avuto problemi di costruzione, facendo però una buona prestazione. Contro il forte vento e la grande intensità difensiva dell’avversario non era facile fare di più. Sono quelle partite un po’ meno belle e che puoi perdere, ma noi invece abbiamo vinto avendo consapevolezze importanti”.

I CONVOCATI:

PORTIERI: Borbei, Gabriel, Samooja

DIFENSORI: Lucioni, Gendrey, Gallo, Barreca, Calabresi, Dermaku, Hasic, Vera

CENTROCAMPISTI: Gargiulo, Helgason, Bjorkengren, Blin, Majer, Hjulmand, Faragò, Listkowski

ATTACCANTI: Coda, Olivieri, Strefezza, Di Mariano

Non convocati: Pisacane (inf.), Benzar, Vultuar, Milli, Paganini, Tuia, Simic, Asencio, Bleve (inf.), Rodriguez (inf.).

(foto: M. Baroni, ph Coribello/SS)