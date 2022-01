SERIE B – Vicenza, Brocchi: “A Lecce con grande rispetto ma per giocarcela senza paura”

Reduce dall’incoraggiante pareggio con gol contro il Cittadella, il Vicenza scenderà nuovamente a Lecce, domani sera, con l’obiettivo di non tornare a mani vuote.

Alla vigilia del match del Via del Mare, mister Cristian Brocchi ha parlato di una sfida da giocare con coraggio: “La partita col Lecce? Sono tutte sfide importanti. Sicuramente andremo a giocare contro una corazzata che ha dei giocatori di categoria superiore, ma noi dobbiamo recuperare le energie della partita col Cittadella e andare lì per giocarcela, senza alcun tipo di paura, con grande rispetto per una squadra forte. Ma, in questo momento, noi dobbiamo pensare a fare più punti possibili in ogni partita che giochiamo”.

I convocati di mister Brocchi:

PORTIERI: Gerardi, Grandi, Pizzignacco

DIFENSORI: Brosco, Bruscagin, Cappelletti, De Maio, Di Pardo, Lukaku, Padella, Pasini

CENTROCAMPISTI: Bikel, Boli, Crecco, Djibril, Proia, Ranocchia, Zonta

ATTACCANTI: Alessio, Da Cruz, Diaw, Giacomelli, Mancini, Meggiorini

(foto: C. Brocchi, archivio ph Coribello/SalentoSport)