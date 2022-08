LECCE – Baroni sull’infrasettimanale di Napoli: “Non possiamo sbagliare nulla”. I convocati

Sarà un match tanto importante quanto sentito quello di Napoli per Marco Baroni, che in azzurro ha vissuto alcuni tra i momenti migliori della propria stagione. Di questo e di tutti i temi inerenti l’infrasettimanale il tecnico del Lecce ne ha parlato nella conferenza stampa odierna.

In casa Lecce si registreranno delle novità di formazione: “Qualche avvicendamento ci sarà. Dobbiamo ancora definire bene il tutto, anche perché con l’Empoli abbiamo speso tanto e c’è da valutare bene tutto fino all’ultimo. Noi dobbiamo spendere sempre tantissimo dunque servono energie. Dobbiamo fare attenzione a risorse ed acciacchi dei ragazzi. Ci prendiamo ancora qualche ora”.

Sull’avversario, il Napoli di Spalletti: “C’è poco da dire, si va a giocare in uno stadio incredibile contro un avversario che non ha nulla di meno rispetto alle altre big. Ha un attacco pazzesco. Ci sono tutte le grandi premesse per andare a fare una partita di grandissima concentrazione perché si sa che anche non sbagliando niente potrebbe non bastare. Intanto, però, devi provarci”.

Mister Baroni è poi tornato sul pari con l’Empoli: “Abbiamo preso un gol evitabile frutto di una serie di errori, frutto soprattutto di ingenuità di posizionamento al di là dell’aver perso palla. Però ci stava anche perché era un momento della partita in cui avevamo preso le misure. Riguardandola ci sono molte più cose positive che negative. Abbiamo alla lunga messo sotto un avversario bravissimo, soprattutto ad un avversario che è bravissimo a giocare in verticale ma a cui abbiamo concesso poco. Dobbiamo far meglio su certe situazioni, curando determinati dettagli. Abbiamo gestito benissimo la transizione sul gol, ma dobbiamo fare altrettanto se l’avversario gioca sotto palla. Dopo l’intervallo con i toscani c’era stato un momento difficile. Abbiamo terzini giovani e spesso presi dall’attaccare restavamo un po’ troppo larghi, invece di essere attratti dal rombo centrale. Così i centrali rimanevano un po’ troppo scoperti, poi li abbiamo richiamati ed è andata meglio. In A l’avversario deve far gol perché è bravo, senza dargli vantaggi come successo sul primo centro azzurro in cui la catena di sinistra era troppo larga”.

Il passato partenopeo va messo alle spalle: “Non mi guardo mai indietro, penso al presente. E’ chiaro che Napoli rappresenta il momento più bello della mia carriera, ho vissuto vicino a campioni e compagni straordinari che hanno fatto sentire campione anche me. Quella città sa apprezzare ed ha grande passionalità. Ora però ci torno da avversario ed ho detto ai ragazzi che dev’essere un onore giocare in quello stadio e servirà dare il massimo, dobbiamo farlo per noi e anche per i nostri avversari”.

La lista completa:

PORTIERI – Bleve, Falcone, Samooja

DIFENSORI – Baschirotto, Frabotta, Gallo, Gendrey, Pezzella, Pongracic, Tuia, Umtiti

CENTROCAMPISTI – Askildsen, Bistrovic, Blin, Gonzalez, Helgason, Hjulmand

ATTACCANTI – Banda, Ceesay, Colombo, Di Francesco, Listkowski, Rodriguez, Strefezza