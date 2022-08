LECCE – Colpo Oudin in extremis: l’esterno arriva dal Bordeaux. La scheda

A un’ora da Napoli-Lecce e a pochissimo dalla chiusura delle trattative del calciomercato, la società giallorossa ufficializza l’arrivo, a titolo temporaneo, del calciatore Remi Oudin, classe 1996, di nazionalità francese, provenienza Bordeaux. Oudin è già a Lecce e ha sostenuto le visite mediche.

Di ruolo, esterno d’attacco destro, ma anche trequartista, Oudin cresce nelle giovanili del Reims con cui gioca anche la Youth League; nel 2016/17 esordisce in prima squadra in Ligue 2, giocando 24 partite e segnando quattro gol; stesso numero di partite e due gol in più, con sette assist, nella stagione successiva, con annesso passaggio in Ligue 1 nel 2018/19 (37 partite, dieci gol e quattro assist); si ripete parzialmente nel 2019/20 (18 partite, tre gol e due assist), poi spicca il volo verso Bordeaux con cui, in tre campionati, collaziona 79 presenze e nove gol, con dieci assist.