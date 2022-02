LECCE – Baroni, soddisfatto a metà: “Ma a fine primo tempo avrei cambiato tutti quanti…”

Mister Marco Baroni ammette che l’avvio di gara del suo Lecce non è stato dei migliori, col Benevento che ne ha approfittato per andare in vantaggio, seppur su autogol. Le parole del tecnico giallorosso.

“Siamo partiti malissimo, abbiamo preso gol su cross sbagliato, perdendo serenità e rischiando anche di prendere il secondo. Poi ci siamo ripresi, abbiamo guidato il gioco contro il Benevento che è una squadra che è stata costruita per essere protagonista sino alla fine. Sono contento ma non dobbiamo più partire così, non possiamo concedere quel tipo di transizioni. Tolti i primi 25 minuti, la squadra mi è piaciuta. Per fortuna non abbiamo perso. Noi possiamo fare bene solo se giochiamo a calcio, come nel secondo tempo, quando siamo stati devastanti, concedendo pochissimo a loro. Barreca non stava spingendo, Majer è andato in sofferenza. Poi si è fatto male Faragò e ho avuto il cambio obbligato di Tuia. Sulle ripartenze dobbiamo lavorarci, sono mancati dei rientri oggi, non dovevamo permettere tali situazioni e disunirci. Strefezza? Tirerà il fiato con l’Alessandria e ci darà una mano nelle prossime sfide. Blin sta migliorando moltissimo e vorrei sottolineare la sua prova. Majer oggi non era in partita, ma a fine primo tempo avrei cambiato tutti. Abbiamo comunque trovato solidità, non possiamo difenderci ma dobbiamo muoverci e fare bene il giro palla con aggressività. Quando manca una di queste cose andiamo in difficoltà. Ricordiamoci come siamo arrivati in vetta alla classifica”.

(foto: M. Baroni, ph Coribello/SalentoSport)