LECCE – Baroni: “Prova di poco spessore. Dovevamo essere più lucidi sotto porta”

Nel breve contributo fornito dall’ufficio stampa giallorosso, l’allenatore del Lecce, Marco Baroni, sottolinea la scarsa cattiveria sotto porta della sua squadra, caduta sul campo della Reggina.

“È stata una partita durata pochissimo per via delle interruzioni. Siamo entrati in area 64 volte in area ma senza tirare e dovevamo essere più lucidi e cattivi sotto porta. Questo sarà un campionato che si deciderà al 100′ dell’ultima partita. Sulla polemica del pallone non restituito alla fine, noi di solito prima della partita chiediamo all’arbitro se ci si deve fermare o meno, noi non ci fermiamo mai nemmeno quando accade a noi. Siamo la squadra più corretta del campionato e lo dicono i numeri. Parliamo di altro e lasciamo stare queste cose inutili. Il mio addio alla Reggina? Sono un professionista e mi sono comportato da tale in ogni situazione, la società e i dirigenti dell’epoca lo sanno bene. La Reggina ha fatto la sua partita favorita anche dalla nostra non prestazione di spessore”.