LECCE – Baroni pronto a un’altra sfida: “A La Spezia con la giusta mentalità. Blin al posto di Hjulmand”. I convocati

Subito tempo di tornare in campo per il Lecce, che domani se la vedrà sul campo dello Spezia. A presentare la partita come di consueto mister Marco Baroni.

L’avvio di conferenza è stato dedicato all’assenza di capitan Hjulmand ed alle possibili contromosse: “Il ruolo di regista lo prenderà Blin. Ho provato anche un’altra soluzione, ma vedrò. È una partita ravvicinata rispetto alla vittoria contro la Lazio, dove abbiamo speso tantissimo sotto tutti i punti di vista e abbiamo cercato di mettere dentro lavoro e recuperare. Chi sarà il capitano? In questo momento il mio pensiero non è sulla fascia, lo valuterò ora con i collaboratori e la squadra”.

Ora c’è un’altra gara difficile da affrontare come quella con lo Spezia: “Affronteremo un’avversaria ostica, su un campo molto difficile. Ma non è il campo l’aspetto principale. Loro in casa hanno un atteggiamento importante, giocano con fisicità, qualità e intensità. Hanno fatto principalmente punti in casa. Occorrerà una squadra che, come stiamo facendo ultimamente, non sbagli niente intanto sotto l’aspetto mentale. Dopo una vittoria come quella con la Lazio, coi ragazzi straordinari nel rimanere dentro la partita dopo il gol preso, in cui il gruppo ha speso tantissimo, conterà molto soprattutto l’impegno mentale, di idee, più della forma fisica. Dobbiamo andare avanti con il nostro ritmo facendo una gara maiuscola”.

Un pensiero è andato anche a Gianluca Vialli: “Ho un ricordo straordinario, bello sotto tutti gli aspetti, intelligente, un compagno di grandissimo valore. Sono cose dolorose, terribili. Il mio pensiero va alla sua famiglia e ai suoi cari. E poi il calcio perde un personaggio pazzesco, un uomo che ha dato tanto anche alle persone bisognose. Ci siamo incrociati la prima volta con la Nazionale juniores, forse la prima per entrambi, è stato poi mio capitano nell’Under 21. Lascia un vuoto enorme”.

Sulle possibili scelte di formazione: “Devo ancora valutare, sembrano parole scontate però quando hai un incontro subito così ravvicinato devi essere attento fino all’ultimo dettaglio. Da questo punto di vista posso farlo, come vi ho sempre detto non c’è solo un blocco di undici ragazzi ma c’è anche un altro di titolari per me. Ci sono ragazzi che stanno crescendo e da questo punto di vista so che non sbaglio. Voglio fare ancora delle riflessioni, qualche avvicendamento potrebbe starci. Maleh è molto probabile che parta dall’inizio, anche se non ha i 90 minuti. In attacco, poi, non ci sono solo Colombo e Ceesay ma io ragiono a tre per il ruolo di punta perché c’è anche Voelkerling”.

Baroni non vuole ragionare per reparti quando si parla di abilità e solidità della sua difesa: “Preferisco ragionare in un’interezza di gruppo. Noi dobbiamo andare avanti con la nostra compattezza di squadra, dobbiamo avere voglia di spenderci e migliorarci, sia in fase difensiva che offensiva. Quando hai questa fame, i risultati poi arrivano”.

***

Ecco la lista dei convocati per il match di domani:

PORTIERI – Bleve, Brancolini, Falcone;

DIFENSORI: Baschirotto, Tuia, Gallo, Gendrey, Lemmens, Ciucci, Umtiti, Pezzella;

CENTROCAMPISTI Askildsen, Blin, Gonzalez, Maleh, Bistrovic;

ATTACCANTI – Banda, Ceesay, Colombo, Di Francesco, Oudin, Rodriguez, Strefezza, Voelkerling P., Listkowski.

(Non convocati: Cetin, Dermaku, Pongracic, Bjorkengren, Helgason, Hjulmand)