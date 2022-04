LECCE – Baroni: “Oggi abbiamo sbagliato troppo. E quel contropiede.. Ora però chiudiamo il cerchio”

Le parole di Marco Baroni dopo l’incredibile match perso a Vicenza dal suo Lecce, che lo costringerà a vincere l’ultima partita se vorrà a chiudere al primo posto un campionato sin qui straordinario.

“Abbiamo sprecato troppe occasioni, poi la pausa ha inciso sicuramente. Non certo alibi e i commenti li lascio a voi. Oggi, però, abbiamo sbagliato troppo. Non è possibile, nel contropiede finale, mettere in porta il compagno tre contro due. Pensiamo a venerdì, stiamo bene ma oggi è mancato il risultato. Non parlo di ciò che esula dal calcio, oggi non siamo stati fortunati né determinati. Helgason? Non ha fatto male, ma poteva essere più abile in occasione del gol, Meggiorini è stati furbo. Ciò non cambia la mia valutazione su di lui, quando l’ho cambiato non era una soluzione penalizzante. Il Pordenone? Non è una gara che si prepara, dobbiamo chiudere il cerchio tenendo testa dentro alla prestazione. Non ho paura di eventuali provvedimenti, non temo percussioni su questa partita”.