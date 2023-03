LECCE – Baroni: “Non possiamo prendere quei gol. C’è rabbia ma la prestazione è stata molto buona.”

Mister Marco Baroni trova del buono nello 0-2 odierno al Via del Mare contro il Torino. Le parole del tecnico giallorosso ai microfoni Sky.

“Lecce stanco? Non sono d’accordo. Abbiamo fatto una buona prestazione, basta vedere che il Torino ha tirato di meno in porta, quattro volte, due delle quali nello specchio. Ci penalizzano gli episodi, commettiamo errori che non dobbiamo commettere ed è un peccato perché si butta al vento una prestazione che ci ha visto entrare in area avversaria 48 volte. La nostra prova è stata molto buona, ma non possiamo permetterci di subire questi gol. Ci lavorereno. La prestazione mi lascia tranquillo ma dobbiamo evitare quegli errori. Sul primo gol del Toro non mi sembrava punizione, era un semplice contatto, una semplice pressione. Non mi sto lamentando dell’arbitraggio ma mi lamento con i miei giocatori che in quei frangenti non gestiscono la palla come si deve. Sono cose che ci aiuteranno a migliorare, ma la prestazione è stata molto convincente. Non è facile andare sotto di due reti contro un avversario che ha creato pochissimo. La squadra è rimasta in partita, ma in avanti ci manca concretezza e ci lavoreremo. C’è rabbia. Ci dispiace per i tifosi, trovo giusto andarli a salutare anche quando si perde e non solo quando si vince per raccogliere applausi Da qui e dalle prossime partite costruiremo il nostro cammino”.