TARANTO – Al Picerno basta un gol per espugnare lo Iacovone, la zona rossa si avvicina

Il Taranto perde malamente in casa. Il Picerno espugna lo Iacovone di misura. La rete decisiva dei lucani porta la firma di Kounda. Rimane la sterilità offensiva degli uomini di Capuano che praticamente non creano pericoli per tutta la gara.

LA CRONACA: La prima azione degna di nota arriva al 15’ ed è di marca lucana: sugli sviluppi di un corner, Ferrani impegna Vannucchi. Il Taranto risponde un minuto dopo: Mastromonaco dalla destra la mette in mezzo per il colpo di testa di Tommasini, la palla termina alta. Al 28’ arriva il vantaggio del Picerno: Esposito batte un angolo dalla sinistra, Kouda di testa insacca alle spalle di Vannucchi. Gli ospiti si rendono ancora pericolosi al 33’: Guerra carica il mancino da fuori, Vannucchi respinge in tuffo. Le squadre vanno negli spogliatoi con il vantaggio dei lucani.

Il Taranto va vicino al pareggio al 4’: Romano calcia un corner per la testa di Diaby, la sfera si spegne di poco al lato. All’11’ ci prova ancora la formazione di casa: Ferrara dalla sinistra la scodella in area per il colpo di testa di Tommasini, Albertazzi para a terra. Fino alla fine della gara non ci saranno altre emozioni, con la compagine di Capuano che non riesce a scardinare la retroguardia ospite. Il match termina 1 a 0 per i lucani dopo quattro minuti di recupero. Ora gli ionici dovranno affrontare la Viterbese il prossimo mercoledì.

IL TABELLINO

Taranto, stadio “Erasmo Iacovone”

domenica 12 marzo 2023, ore 17:30

Serie C/C 2022/23 – Giornata 31

TARANTO-PICERNO 0-1

RETE: 28’ pt Kounda

TARANTO (3-5-2): Vannucchi – Evangelisti (37’ st Crecco), Antonini, Manetta; Formiconi (1’ st Diaby, 25’ st Labriola), Mastromonaco, Mazza, Romano (13’ st Nocciolini), Ferrara (13’ st Boccadamo) – Bifulco, Tommasini. A disp.: Loliva, Caputo, Fontana, Sciacca, Rossetti, Finocchi, Canalicchio. All.: Ezio Capuano.

PICERNO (4-2-3-1): Albertazzi – Novella (10’ pt Setola), Ferrani, Gonnelli, Guerra – Gallo, De Ciancio – Esposito (35’ st De Cristofaro), Kouda (35’ st D’Angelo), Ceccarelli (15’ s.t. Garcia); Santarcangelo (1’ st Albadoro). A disp.: Rossi, Allegretto, Monti, Golfo, Gammone. All.: Emilio Longo.

ARBITRI: Andrea Calzavara di Varese (Galimberti–Piazzini; IV: Burlando).

NOTE: Ammoniti: De Ciancio (P), Ferrani (P), Tommasini (T), Kouda (P), Mazza (T), Evangelisti (T).

