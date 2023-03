LECCE – Baroni: “Il gol non deve essere un’ossessione, ne verremo fuori con mentalità e attitudine”

Marco Baroni cerca di tenere nervi saldi dopo la quarta sconfitta consecutiva, ultima quella di Firenze. L’analisi del tecnico del Lecce in sala stampa e ai microfoni Dazn.

“La squadra paga a caro prezzo tutto, un errore ci sta, ma torno a ripetere che sono fiducioso. La squadra è prestativa e il gol non deve essere un’ossessione. Non possiamo mollare. Abbiamo poggiato tutto sull’entusiasmo di molti esordienti, non abbiamo stoccatori ma comunque abbiamo costruito le prestazioni e senza di quelle sarei preoccupato. A volte sbagliamo la rifinitura, è normale sbagliare tecnicamente qualcosa, ma a ciò abbiamo sempre sopperito con condizione fisica e mentale. Ora stacchiamo due giorni, non vedo l’ora di rivederli mercoledì. Siamo un gruppo giovane con tanti esordienti, avere tanti nazionali ci fa piacere, così come anche ai tifosi. I tifosi? Sono straordinari, sanno che il nostro campionato è nelle difficoltà e nel nostro stadio ci costruiremo le nostre chance. Falcone? Siamo contenti, conoscevamo le sue qualità, è un premio personale e per la squadra. Ero preoccupato quando arrivavano complimenti, questo campionato è pericolosissimo, ci sono squadre che fanno 15 o 16 partite senza vincere. Spiace per la sconfitta ma ne verremo fuori con mentalità e attitudine“.