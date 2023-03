TARANTO-VIRTUS FRANCAVILLA – Rotto il digiuno per i rossoblù, Tommasini mette il marchio sul derby

Il Taranto si prende il derby con la Virtus Francavilla. Il digiuno di reti dei rossoblù, che durava ben sei gare, è terminato. All’89’ arriva la marcatura di Tommasini che decide la gara.

LA CRONACA: La prima azione degna di nota arriva al 6′ ed è di marca biancoazzurra: De Marino raccoglie la palla fuori area e tenta la botta, blocca a terra Vannucchi. Al 15′ è ancora la Virtus a provarci: Maiorino carica il destro sempre dal limite, ma la palla termina fuori. La compagine ospite ci prova ancora al 18′ e si fa pericolosa con uno scambio in area tra Maiorino e De Marino, quest’ultimo conclude ma debolmente. Al 26′ tra le fila del Taranto si fa male Formiconi, al suo posto entra Manetta. Il Taranto va vicinissimo al vantaggio al 28′: su azione d’angolo Antonini fa da sponda per Tommasini che in rovesciata trova il miracolo di Avella. In chiusura di frazione si vede Patierno concludere di destro, la sfera termina fuori con Vannucchi che era sulla traiettoria. La prima parte di gara si conclude dopo un minuto di recupero.

Al 66′ si vede il Taranto: destro potente dai 30 metri di Tommasini, la palla termina di poco fuori. La Virtus Francavilla prova a costruire gioco ma non riesce a scardinare la retroguardia di casa. All’85’ Tommasini calcia di sinistro ma la conclusione è imprecisa. All’89’ arriva il gol che decide la gara: Manetta pesca Tommasini in area che si libera di un avversario e supera Avella con un preciso diagonale di destro. Dopo quattro minuti di recupero termina la partita con il ritorno alla vittoria da parte dei rossoblù. Digiuno interrotto per la formazione di Capuano che non trovava la rete dal 5 febbraio con il Latina. Ora i rossoblù scenderanno in campo il prossimo sabato, sempre allo Iacovone, con l’Avellino.

—

IL TABELLINO

Taranto, stadio “Erasmo Iacovone”

domenica 19 marzo 2023, ore 17:30

Serie C/C 2022/23 – giornata 33

TARANTO-VIRTUS FRANCAVILLA 1-0

RETE: 89′ Tommasini

TARANTO (3-5-2): Vannucchi – Evangelisti (46’ Provenzano), Antonini, Formiconi (26’ Manetta) – Boccadamo (46’ Sciacca), Mastromonaco, Mazza, Romano (74’ Diaby), Ferrara – Tommasini, Bifulco (74’ Nocciolini). A disp.: Loliva, Caputo, Labriola, Fontana, Citarella, Colurciello, Rossetti, Finocchi, Canalicchio. All.: Ezio Capuano.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-2-1): Avella – Idda, Minelli, Caporale – Cisco (57’ Pierno), Macca (57’ Tchetchua), Di Marco (39’ Risolo), De Marino – Murilo (84’ Carella), Maiorino – Patierno. A disp.: Milli, Romagnoli, Solcia, Manarelli, Ejesi, Prinelli, Yakubiv, Demirdjian. All.: Antonio Calabro.

ARBITRI: Mario Perri di Roma 1 (Giuggioli-D’Angelo. IV: Nicolini).

NOTE: Ammoniti: Macca (F), Ferrara (T), Tommasini (T).

