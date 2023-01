LECCE – Baroni: “Ho ringraziato i miei ragazzi. Umtiti è un valore aggiunto”

L’analisi di mister Marco Baroni dopo la terza vittoria consecutiva del suo Lecce, tenace a recuperare il gol di svantaggio alla Lazio e a ribaltare il punteggio nella ripresa

(fonte Dazn) “La Lazio ha giocato meglio nel primo tempo, mentre noi siamo stati più aggressivi nel secondo coi miei ragazzi che ci credono sempre e che vogliono dare emozioni a chi ci guarda. Ho detto loro ‘grazie‘ a fine gara, era la partita che volevamo fare. Noi ci alleniamo con ritmo, cercando di andare addosso all’avversario, ma nel primo tempo abbiamo difeso solo di posizione e abbiamo subito la loro maggiore qualità, loro sono una squadra che gioca insieme da un anno e con un allenatore bravissimo. Dopo abbiamo alzato la pressione e abbiamo trovato la fiducia, tenendo la Lazio lontana dalla nostra porta. Abbiamo anche fatto vedere giocate interessanti, sono contento. Strefezza è stato anche bravo a fare un po’ da regista in mezzo al campo, Banda e Di Francesco hanno gamba, lavorano bene e siamo contenti del sacrificio dei nostri attaccanti. Stiamo anche trovando i cambi, è impensabile giocare con undici titolari a questi ritmi, e chi è entrato ha fatto molto bene. Maleh ci sarà una grande mano. Baschirotto? Ha trovato la sua dimensione, ha una fame e una voglia pazzesca. Umtiti? Lo davano per finito, poi ci siamo messi a lavorare insieme e lui ha dimostrando grande disponibilità e umiltà, oltre a tanta qualità. È un valore aggiunto. Colombo? Ha sempre giocato defilato, da seconda punta, ora si sta costruendo un ruolo da punta centrale con umiltà. Siamo contenti di averlo con noi, deve pensare a lavorare, arrivando per primo al campo e andando via per ultimo. Ciò lo porterà ad avere una carriera importante e a raggiungere obiettivi importanti”.