LECCE – Baroni e il big match di Frosinone: “Sarà una bella sfida, cerchiamo continuità”. I convocati

Vigilia di ripresa di campionato per il Lecce, che stamattina ha svolto la rifinitura in vista della gara di Frosinone. A presentare il match è stato, come di consueto, mister Marco Baroni.

L’avversario è di quelli di qualità: “Siamo consapevoli di andare a giocare contro una delle formazioni titolate per gli investimenti fatti. Hanno una rosa di 34 giocatori e sono una squadra dinamica, giovane. Sarà un bel test perché a noi piace misurarci sempre con rispetto ed umiltà. Ci sono tutti i presupposti per una partita difficile, ma noi siamo concentrati sulla prestazione dopo una pausa che ha rappresentato ore positive di lavoro in più. Ripartiamo con l’obiettivo di ripetere la prestazione vista con il Parma”.

Sulle condizioni dei singoli: “Di Mariano ha avuto ieri, a due minuti dalla fine della seduta, una leggera distorsione, però molto leggera quindi stamattina si è allenato senza nessun problema. Coda sta meglio, ha svolto già tre allenamenti con la squadra ed è ok. Meccariello oggi si è allenato bene quindi parte con noi. Per il resto la squadra sta bene”.

Non ci sono veri e propri dubbi di formazione: “Non ho dubbi, anche se voglio valutare fino in fondo Coda perché non voglio assolutamente correre rischi. Se non giocherà lui partirà Olivieri, perché con lui stiamo lavorando in quel senso ed è giusto eventualmente dare continuità di utilizzo rispetto a ciò che prepariamo in settimana. Il ragazzo si sta allenando bene e sta ben figurando nel ruolo sfruttando le sue caratteristiche”.

L’obiettivo è dare continuità di prestazione: “In quella gara si è alzata l’asticella e questo ci aiuta ad aumentare voglia, concentrazione e senso di responsabilità che vanno assolutamente confermati e sono importanti in un percorso. Anzi, voglia e determinazioni vanno sempre più aumentati perché nel calcio ci vuole poco ad interrompere un ottimo percorso. Ciò che voglio è che la squadra non cali mai dal punto di vista delle prestazioni“.

Per Baroni match da ex: “Ho ottimi ricordi della proprietà, del presidente e dell’ambiente. Subentrai in un momento disperato, si sapeva e mi è stato chiesto di finire bene il campionato e fu fatto con risultati importanti e quattro vittorie esterne su campo prestigiosi. Ci sono giocatori che conosco come Zampano, Brighenti e Gori. So che andremo a giocare in uno stadio bello e dove ci sarà grande calore”.

—

I CONVOCATI

PORTIERI – Bleve, Gabriel, Salomaa

DIFENSORI – Vera, Lucioni, Meccariello, Gendrey, Dermaku, Calabresi, Barreca, Bjarnason, Gallo

CENTROCAMPISTI – Olivieri, Blin, Listkowski, Bjorkengren, Strefezza, Majer, Hjulmand, Di Mariano, Gargiulo

ATTACCANTI – Coda, Rodriguez

Non convocati: Pisacane (inf.), Benzar, Vultuar, Burnete, Felici, Milli, Back, (inf.), Tuia (inf.), Paganini (inf.)

(foto: M. Baroni, archivio Coribello/SalentoSport)