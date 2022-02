LECCE – Baroni e il big match con il Benevento: “Massima attenzione. Giocherà chi sta meglio”. I convocati

Vigilia di campionato in casa Lecce, impegnato domani pomeriggio tra le mura amiche con il Benevento. A presentare la gara è stato il tecnico dei salentini Marco Baroni.

L’apertura è stata dedicata alla probabile formazione: “Giocherà chi sta benissimo, abbiamo sette partite in poche giorni. A destra ci sarà Calabresi, mentre in mezzo c’è il ballottaggio tra Simic e Tuia, devo ancora parlare con i ragazzi. Blin? A Como dopo 10 minuti l’ho fatto scaldare, lui è pronto, ieri voleva fare un supplemento di allenamento, gli ho detto di stare sereno. Deve gestire la palla e lo farà, sono molto sicuro. In Coppa Italia ha sempre fatto bene, lui ha la mia piena fiducia ma ha anche quella della squadra. Sulla sinistra potrebbe giocare Barreca”.

Per il tecnico gara da grande ex: “Benevento per tutti quelli che hanno partecipato a quell’annata è stato qualcosa di straordinario. Per la prima volta abbiamo raggiunto la A. Oggi c’è un club cresciuto, con una proprietà fortissima. Domani servirà un Lecce prestato, chiederò grande attenzione sotto tutti i punti di vista. Vedremo una bella partita”.

Sul calendario: “Io ragiono gara per gara e cerco di mettere i migliori, non tendo a fare calcoli. Sono delle valutazioni che faccio, come magari può essere successo a Como in cui tra primo e secondo tempo capita che sopraggiungono problemi come quelli di Gendrey. Noi oggi pensiamo solo al Benevento e servirà avere la testa importata solo a questo impegno che vale tantissimo”.

Tornando indietro alla gara di Como: “Noi abbiamo sempre giocato un calcio importante così come abbiamo dimostrato a Como, in cui è arrivato un pareggio che non mi ha fatto dormire per un paio di giorni. Questo fa parte di un percorso, noi dobbiamo sempre essere sul pezzo, questa squadra non deve mai commettere l’errore di piacersi, dobbiamo fare un calcio dinamico e di velocità. Sono queste le nostre caratteristiche”.

I CONVOCATI:

PORTIERI: Samooja, Gabriel, Plizzari

DIFENSORI: Vera, Lucioni, Simic, Tuia, Gendrey, Gallo, Calabresi, Barreca

CENTROCAMPISTI: Gargiulo, Helgason, Bjorkengren, Faragò, Blin, Majer

ATTACCANTI: Ragusa, Coda, Listkowski, Strefezza, Di Mariano

Non convocati: Benzar, Bleve (inf.), Rodriguez (inf.), Asencio (inf.), Dermaku (inf.), Hjulmand (squal.).

