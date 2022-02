VOLLEY A3/m – Casarano, spiragli di luce. Il ds Anastasia fissa una data per il ritorno in campo

Si intravede finalmente la luce in fondo al tunnel in casa Leo Shoes Casarano: diversi atleti si sono ormai negativizzati, gli altri sono sulla via della guarigione permettendo così a mister Licchelli di tornare a poter disporre pian piano di tutti i suoi effettivi.

Sembra così che Torsello e compagni siano riusciti a mettersi quasi definitivamente alle spalle il periodo costellato da sfortune e infortuni: ora sono pronti a tornare a combattere più agguerriti che mai, pronti a dare il tutto per tutto per vivere da protagonisti anche il girone di ritorno.

Sulle recenti vicissitudini che hanno attanagliato il gruppo e sull’imminente futuro della Leo Shoes Casarano si è espresso il direttore sportivo Luigi Anastasia: “Veniamo da settimane a dir poco complicate che hanno pregiudicato la regolarità della nostra attività di allenamento e i risultati delle uniche due partite ufficiali che siamo riusciti a disputare finora nel nuovo anno. Finalmente, però, sembra che queste avversità possano aver mollato la presa consentendo ai nostri ragazzi di ritornare a disposizione di coach Licchelli. Confidiamo in una ripresa a ranghi completi sin dai primi giorni della prossima settimana per poi tornare a giocare in campionato da domenica 20 febbraio, quando saremo chiamati ad ospitare l’Aci Castello. Sarà un match chiave in ottica playoff e, pertanto, dovremo tornare subito a lavorare con intensità e concentrazione per farci trovare pronti. Confido nella grande voglia di riscatto che animerà squadra e staff tecnico dopo questo lungo stop forzato ed i due risultati negativi incassati da inizio anno”.