LECCE – Baroni all’esame Atalanta: “Corsa, dinamismo e voglia di rischiare. Colombo-bis? Perché no…”. I convocati

Torna il campionato con il turno infrasettimanale ed il Lecce se la vedrà con l’Atalanta nel mercoledì del Via del Mare. A presentare la gara, come al solito, Marco Baroni in conferenza stampa.

L’avversario di turno, l’Atalanta, richiede impegno e corsa: “Esternamente ha vinto 5 gare su 6, subendo poco, quindi sono i più forti in trasferta oltre che una delle candidate ai piani altissimi. Basterebbe questo per descrivere le difficoltà della partita, ma per noi servirà da leva per maggior stimolo. Ci serviranno maggior concentrazione ma non timore. Ci occorre un’altra prestazione come fornito anche ad Udine, un campo complicato in cui abbiamo messo in difficoltà l’avversario. Hanno corsa, dunque non possiamo pensare di fare la nostra partita se loro ci sovrastano sotto questo punto di vista. Per questo dovremo andare a tutta”.

I giallorossi vengono da un bel match a Udine: “C’è stato un maggior coinvolgimento da parte di tutti nello sviluppo offensivo, dai terzini, alle mezzali, all’intensità in generale. Bisogna guardare a quello senza calcoli, non bisogna fare calcoli anche se siamo giovani contro squadre collaudate. E’ un alibi che non deve spaventarci ma darci ulteriore stimolo nella ricerca di una prestazione perfetta”.

Per Colombo possibile conferma: “Al di là del gol ha fatto una buona partita, sto valutando anche perché Ceesay è stato quello utilizzato maggiormente. In più stiamo aspettando Persson. In ogni caso la conferma di Colombo ci può stare”.

Sugli altri: “Pongracic sta bene, abbiamo fatto anche accertamenti strumentali ed era solo un’infiammazione passata anche attraverso il riposo. Si è allenato, sta bene ed è disponibile. Per il resto ancora qualche dubbio c’è perché voglio valutare le partite ravvicinate. Inoltre i subentranti devono andare più forte degli elementi sostituiti. Abbiamo bisogno di andare al massimo perché gli altri lo faranno”.

La sua squadra deve giocare a testa libera: “I ragazzi non devono pensare molto a categoria o pressioni. Devono saper rischiare, non aver paura. C’è un Gallo che è cresciuto nelle prestazioni e fa bene anche se c’è un Pezzella che sta mordendo il freno, perché sta bene. Abbiamo bisogno della testa libera, delle gambe che girano per centrare le buone prestazioni”.

Sui legni colpiti: “Noi trasformiamo tutto ciò che ci serve in energia. E’ inutile torniamo a parlare dell’Inter, del Monza, dei pali o delle traverse. Ciò che conta è che ci abbiamo provato, che siamo andati al tiro, che abbiamo rischiato. Bisogna tentare, negli ultimi 20 metri. Sono situazioni che dobbiamo ripetere, non ci deve abbattere il fatto che un tiro sia finito sul palo. Nello spogliatoio c’è grande attenzione al lavoro e voglia di migliorarsi”.

I convocati:

PORTIERI – Bleve, Brancolini, Falcone;

DIFENSORI: Baschirotto, Cetin, Tuia, Gallo, Gendrey, Pezzella, Pongracic, Umtiti;

CENTROCAMPISTI Askildsen, Bistrovic, Blin, Gonzalez, Helgason, Hjulmand;

ATTACCANTI – Banda, Ceesay, Colombo, Di Francesco, Listkowski, Oudin, Rodriguez, Strefezza, Voelkerling P.