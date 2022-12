LECCE – Altro rinnovo: Antonino Gallo blindato per almeno altre quattro stagioni

foto: Gallo in azione in Lecce-Atalantaph: Coribello/SS

Dopo il rinnovo di Joan Gonzalez, ufficializzato pochi giorni fa, ne arriva un altro: il Lecce comunica di aver prolungato il rapporto contrattuale con Antonino Gallo. Il precedente contratto che legava il club di via Costadura con l’esterno difensivo palermitano aveva come scadenza il 30 giugno 2024. Il nuovo, invece, scadrà il 30 giugno 2026 con opzione per la successiva stagione sportiva 2026-27.

Il Lecce tesserò Gallo, svincolato dal Palermo, a fine luglio del 2019, girandolo in prestito alla Virtus Francavilla nel gennaio 2020. In biancazzurro, il classe 2000 collezionò otto presenze (con due assist). Nel 2020-21, Gallo si conquistò la fiducia di Eugenio Corini nel girone di ritorno, che giocò praticamente tutto da titolare. Nella scorsa stagione, poi, Gallo fu alternato a Barreca nel ruolo di esterno difensivo sinistro, vincendo la concorrenza dell’ex Torino, così come, nell’attuale stagione, sembra aver conquistato una maglia da titolare a scapito di Giuseppe Pezzella.