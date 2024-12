LECCE – Al Via del Mare arriva la Lazio, sempre ko nelle ultime tre stagioni

Dopo la bella e vincente prova casalinga con il Monza, al ‘Via del Mare’ di Lecce arriva una Lazio frastornata dal pesantissimo 6-0 casalingo subito nel posticipo di lunedì scorso da parte dell’Inter. Un match importante per i salentini e che negli ultimi tre anni ha regalato solo immense gioie al popolo giallorosso. Colori evidentemente ‘indigesti’ ai biancocelesti capitolini, che hanno alzato bandiera bianca subendo tre 2-1 di fila.

Un pregresso che lascia ben sperare la torcida leccese, impegnata a sostenere una squadra che si sta ben distinguendo nell’attuale serie A, pur avendo a che fare con il problema gol… Con appena dieci reti realizzate in queste prime 16 giornate di campionato, l’attacco della squadra di Marco Giampaolo è il meno prolifico della massima categoria nazionale, anche se l’arrivo del tecnico nativo di Bellinzona ha portato qualche indiscusso miglioramento nel quadro tattico generale.

Dicevamo però dell’arrivo della Lazio, sicuramente ‘abbacchiata’ dal pesante fardello subito dai neroazzurri e in qualche modo ‘attaccabile’ dall’undici salentino che punta molto su questa sfida pre natalizia per dare ancora più corpo alla propria classifica. Non sarà impresa facile, come del resto testimoniato in maniera piuttosto evidente dalle quote sulla Serie A, che al momento danno proprio la Lazio come favorita, stante il segno 2 a 1.73 contro il 4.90 di un successo del Lecce, mentre il pareggio (che nelle sfide precedenti si è materializzato in appena 2 occasioni sui 17 incontri totali) è momentaneamente a 3.60.

Il recentissimo passato quindi, ovvero i tre successi di fila delle ultime annate sportive, non sono presi in particolare considerazione da parte dei bookmakers, anche se in realtà lo storico delle sfide è spesso indicativo e in alcune circostanze fa davvero la differenza. Peraltro l’arrivo di Giampaolo sulla panchina biancorossa ha ridato il giusto spirito alla squadra, incamerando tre risultati positivi su quattro, con due vittorie ed un pareggio (contro la Juventus!).

Una iniezione di fiducia pesante che ha avuto il potere di illuminare di nuovo l’ambiente e la dirigenza guidata dal presidente Sticchi Damiani, ora decisamente più sereno rispetto a qualche settimana fa quando i risultati latitavano in maniera preoccupante.